Hayatı tehdit eden bir durum olmasa da, zona çok acı verici olabilir. Bakteriyel enfeksiyon, periferik sinir felci, sağırlık, göz komplikasyonları, ensefalit, meningoensefalit ve Guillain-Barre sendromu gibi komplikasyonlara sebep olan ve halk arasında “gece yanığı” olarak da bilinen zona nedir? Zona hastalığı belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

ZONA (HERPES ZOSTER) NEDİR?

Şiddetli ağrılara yol açan zona; suçiçeği hastalığına neden olan varisella-zoster adlı virüsün yol açtığı sinir iltihabıdır. Suçiçeği geçirdikten sonra, virüs omuriliğinizin ve beyninizin yakınındaki sinir dokusunda pasif kalır. Yıllar sonra, virüs zona olarak yeniden aktif hale gelebilir.

ZONA ÇEŞİTLERİ

– Oftalmik zoster (göz tutuluşu zona)

– Oral zoster (oral zona)

– Kranial zoster (kranial zona)

– Otik zoster (ramsey-hunt sendromu)

ZONA HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Zona belirtileri ve semptomları genellikle vücudunuzun bir tarafının sadece küçük bir bölümünü etkiler.

Bu belirti ve semptomlar şunlardır:

– Ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma

– Dokunmaya duyarlılık

– Acıdan birkaç gün sonra başlayan kırmızı döküntü

– Açılan ve kabuklanan sıvı dolu kabarcıklar

– Kaşıntı

Ayrıca bazı insanlarda aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

– Ateş

– Baş ağrısı

– Işığa duyarlılık

– Yorgunluk

Ağrı genellikle zona’nın ilk belirtisidir. Bazıları için yoğun olabilir. Ağrının konumuna bağlı olarak, bazen kalp, akciğerler veya böbrekleri etkileyen sorunların bir belirtisi ile karıştırılabilir. Bazı insanlarda döküntü görülmese de zona ağrısı yaşarlar.

En yaygın olarak zona döküntüsü, vücudunuzun sol veya sağ tarafını saran bir kabarcık şeridi olarak gelişir. Bazen zona döküntüsü bir gözün etrafında veya boynun veya yüzün bir tarafında ortaya çıkar.

ZONA TEDAVİSİ

Zona tedavisine ilk 1-2 gün içinde başlanırsa komplikasyonlar önlenebilmekte ve ağrı süresi kısaltılabilmektedir. Tedavide virüse karşı etkili antiviral ajanlar, B vitaminleri, local pansumanlar, kremler ve ağrı kesiciler kullanılır.

İstirahat ve sıvı tüketimi iyileşme süresini hızlandırır. Özelliklle 60 yaş üstü hastaların %40'ında post herpetik nevralji görülebilir. Bu dönemde bazı antidepresan ilaçlar ve nöbet önleyici ilaçlar ile ağrı azaltılmaya çalışılır.

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