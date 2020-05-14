1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu? Pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama…

Türkiye’de belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilk iki fazda 1000 TL’lik sosyal yardım ödemesi gerçekleştirilmişti. 3. fazda ise vatandaşlara ödemeler devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal yardım ödemelerinin bir milyona yaklaştığını duyurmuştu. Bu günlerde ise bu rakamın 1 milyonun üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Pandemi sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden T.C kimlik no ve şifreler ile giriş yapılarak kolayca gerçekleştirilebiliyor. İşte sosyal yardım başvuruları hakkında merak edilen tüm detaylar ve başvuru linki…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında sosyal yardımlar konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İlk 2 fazda, 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. Özellikle salgın desteği nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarımız için 3. faz nakit desteğinde ödemeler başladı. Bu kapsamda ödeme yapılan kişi sayısı 900 bini buldu.” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartes

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok’ yapabilir.

E-DEVLET YARDIM BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…



SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA LİNKİ

“Vatandaşlarımızın İhtiyaçlarını Karşılamak İstiyoruz”

“Üçüncü fazda kimler yardım taleplerinde bulunabilecek? Geçen zamanı da düşünürsek ilk fazda 1.000 liralık desteği alanların da başvurabileceği bir sistem mi olacak yoksa farklı kriterlerle mi başvuru yapılması gerekecek?” sorusunu Bakan Selçuk, “Bizim faz 3 için kriterlerimiz şöyle, faz 1 ve faz 2'de ulaştığımız haneler buradan destek alamayacaklar. Memurlarımız, sigorta anlamında 4-C'lilerimiz başvuramayacaklar. Onun dışında herkese açık olacak.” diye yanıtladı.

Selçuk, yardımın beyan usulüne göre yapılacağını, bunu kontrol edeceklerini anlattı.

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“Temel hedefimiz vatandaşımıza ulaşabilmek. Dolayısıyla hem talep bazlı bir sistem geliştirdik hem sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla tespit ettiğimiz ailelere, hanelere ulaşmak istedik, hem de aynı zamanda SGK ve İŞKUR aracılığıyla çalışanlarımıza ve işverenlerimize yönelik bir model tasarladık. Dolayısıyla hiçbir boşluk bırakmadan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bunların dışında tespit edilemeyenler olduğu takdirde de 3. Fazda talep bazlı bir sistem kurguluyoruz. İl ve ilçelerimizdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın da ayrıca periyodik paylarını artırarak birebir illerimizde vakıfların, kaymakamlıklarımızın, valiliklerimizin tespit ettiği hanelere de ulaşmamız mümkün olacak.”