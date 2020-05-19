Quick Sigorta üçüncü yaşını yüzde 520 büyüme ile kutluyor

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, 3'üncü yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; bu sürede gerçekleştirdikleri başarının rakamlara da yandığını söyledi. 3 yıl içinde yüzde 3200 büyümeyle aktif büyüklüklerinin 50 milyon TL'den 1 milyar 650 milyon TL'ye ulaştığını belirten Yaşar, “Öz sermayemiz 50 Milyon TL'den 310 Milyon TL'ye ulaştı. Bu 3 yıl içinde yüzde 520 büyüme anlamına geliyor. Toplam 5 milyon 700 bin poliçe üretildi ve aktif büyüklüğümüz yüzde 3200 büyümeyle 50 Milyon TL'den, 1 Milyar 650 Milyon TL'ye ulaştı” dedi.

“BAŞARILARIMIZ YAŞIMIZDAN BÜYÜK”

Ahmet Yaşar, bu süre içinde Quick Sigorta ekibinin ve kurum içinde geliştirilen Q-Port yazılımının da devreye girmesiyle; 81 il, 561 ilçeye dağılmış 2163 Acente'den oluşan satış ağının oluşturulduğunu belirterek; şunları söyledi: “Acentelerimizin bu başarıdaki katkısı tartışılmaz. Dijital altyapımıza yaptığımız yatırım bize son derece önemli ödüller olarak geri döndü. Bağımsız kuruluşların değerlendirmeleri ile Avrupa birincilikleri aldık. Kefalet Sigortası, Motorsiklet Trafik Sigortası, Trafik Sigortası, Hukuksal Koruma gibi ürünlerde sektör birincisi olduk. Bununla yetinmedik ve sürekli yeni ürünler geliştirdik. Kefalet ürünlerimiz, Quick Finanscım ve Q-Kimlik sağladığı güvence ve poliçe ile birlikte tüketicinin kullanımına sunduğu hizmetler ile sektörde bir ilktir. Bu başarının gerçekleşmesinde büyük katkısı olan ekip arkadaşlarıma, acentelerimize, iş ortaklarımıza, Maher Holding ve Quick Sigorta Yönetim Kurullarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

“BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL”

Quick Sigorta'yı bünyesinde barındıran Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen ise ortada büyük bir başarı olduğunu belirterek, “Quick Sigorta Maher Holding'in amiral gemisi durumunda. Sigorta Grubumuzda aynı zamanda Corpus Sigorta bulunuyor. Farklı alanlarda sayısız başarılı girişimimiz var ancak Quick Sigorta dinamik yapısı, ortaya koyduğu ve başarısını tasdikleyen rakamlar ile başka bir noktada. Bu başarı bir tesadüf değil” dedi.

Maher Holding İletişim ve Pazarlama Başkanı Dr. İsmail Kızılbay ise Quick Sigorta markasının ilk günden itibaren etkili, samimi ve propaktif bir iletişim içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kurumun temasta olduğu tüm birey ve kurumlar ile samimiyet, şeffaflık ve dinamizim üzerine kurulu bir iletişim gerçekleştirdik.”