Park düzenlemesi 16 milyar eder mi?

Önce otobüsten keyif çayı attılar… Sonrasında 278 millet bahçesine 16 milyar lira harcandığını açıkladılar. Bakın bu olmadı! Beleş kek dağıtacaklardı, konusu hiç açılmadı… Ne oldu? Hâlâ kabarmadı mı?

Açlık yok… Yoksulluk yok… İşsizlik yok… Ekonomi süper… Ee paraları ne yapacağız? Bahçelere harcayacağız! Her birine ortalama 57 milyon 500 bin lira… Nefis fikir valla!

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Seçim vaadiydi… Alacaktık çoluğu çocuğu yanımıza… Gidecektik millet bahçesine… Onlarla beraber yatıp camış gibi yuvarlanacaktık.

Vizyonumuz yatıp yuvarlanma, hedef 2053… Nasıl gidiyor diye sorana; “Yuvarlanıp gidiyoruz işte” dedik. “Bayıra karşı yatır beni, tırmala beni kaşı beni” şarkısını söyledik… Lakin milletin bankalardan 840 milyar lira kredi alıp borç batağına yuvarlandığımızı söylemeye çekindik.

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Yanlış anlamayın… Kimse park yapma, ağaç dikme falan demiyor. Sen yine yap da… Salgın dönemi bu iş için uygun bir zaman mı? Hani parasızlıktan SMS numarası verip yardım toplarken parayı parka, bahçeye gömmen…

Esasında toplam 16 milyar liraya takıldım ben… Ülkenin hali ortada… İzmir depreminde açıklanan yardım bütçesi bile 5 milyon lira… Oradan hesapla…

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Eski parkları düzenleyip, büfe koymanın maliyeti bahçe başına olur mu 57 milyon lira? Peki, bu yapıldığı söylenen bahçelere kaç kişi gitti? Kaç vatandaş yararlandı? Kaç tanesi sıfırdan yapıldı? Kaç tanesine sadece tabela asıldı?

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Bugüne kadar gördüğüm yeganesi Baruthane Millet Bahçesi… Halı sahadan hallice… Sağ ve solundaki gökdelenlerin bahçeleri de hemen hemen aynı büyüklükte…

Zira orayı da rezidans yapıp AVM ile taçlandıracaklardı. Mahkemeden döndü. Park yapmak zorunda kaldılar.

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Estetik yok, vizyon yok… Peyzaj açısından vasat bile diyemeyeceğim kalitesiz bir icraat… Bahçenin yolları toprak olsaydı bari… Yok, oraya da beton dökmüşlerdi.

Hayatında park görmemiş insan bile buranın mahalle parkı olduğunu rahatlıkla anlar… Gidip de buraya 500 bin liradan fazla para harcadıysalar… Zira bu işin sulamak için hortumu var, havuzu var. İlla o havuzu dolduracaklar!

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Bu yıl biraz işsiz kalacaksınız, lakin merak etmeyin. Yeriniz hazır… İŞKUR'un önünde kalabalık yapmayın, gidin parklara açık havada oyalanın…

Tamam, sokağa çıkmak, parka bahçeye gitmek yasak ama milleti saldım çayıra, Mevla'm kayıra… Soran olursa 16 milyar lira harcadık dersin ortamlarda… İnananı olur nasıl olsa…

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Yap-işlet-devret şeklinde olsaydı da cebimizden 5 kuruş çıkmasaydı keşke… Biz alıştık köprüde, tünelde öpülmeye… Hastanelere bile hasta garantisi vermeye… Ne oldu, müthiş 5'li müteahhit grubuna? İşi küçük gördü de girmedi mi ihaleye?

Sahi kaçı için ihaleye çıkıldı? Kime yaptırıldı? Kim hangi park için ne kadar para aldı? Listesi var mı? Ona göre yuvarlanırken teşekkür edelim kendilerine… Hadi bakalım sıra millet kıraathanelerinde…