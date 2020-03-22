Bilim mi? Din mi?

Koronavirüs salgını “Bilim mi daha çok önemli, din mi?” tartışmalarını tetikledi.

Dini bütün insanlar doğal olarak “Din bilimden daha önemli” diyor, entelektüel düzeydeki kişiler ise “Bilim her şeyin önündedir” diye görüş belirtiyor.

Eğitim seviyesi arttıkça “Bilim daha önemli” diyenlerin sayısının çoğaldığı görülüyor.

Bu tür tartışmalar her dönemde olmuş ve olmaya devam edecektir.

“Muğla Gazeteciler Cemiyeti Meslekte Büyüklerim” adlı WhatsApp grubundan ilginç bir mesaj aldım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Okuyalım:

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“Koronavirüs salgını ile bilimin dinden daha önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Demek ki neymiş?

– Ülkenin camiden çok devlet hastanelerine ihtiyacı varmış…

– Ülkenin din görevlilerinden çok doktor ve sağlık çalışanlarına ihtiyacı varmış…

– Ülkenin tarikat ve cemaat öğrenci yurtlarına değil, devlet öğrenci yurtlarına ihtiyacı varmış…

– Diyanet'e 11.5 milyar liralık bütçe veren devletin, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım, Milli Savunma ve üretime daha fazla bütçe ayırması gerekiyormuş…

– İbadet camide değil, evde de yapılabiliyormuş…

– Ülkenin özel hastanelerden çok devlet ve üniversite hastanelerine, araştırma ve geliştirmeye ihtiyacı varmış…”

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“Ahlâk mı dediniz?

O da tartışmasız çok önemli…

Hiçbir semavi dine inanmayan Japonların ahlâk anlayışlarının, semavi dinlere inananlardan daha üstün olduğu yaşanan olaylarla ortadadır ve insanlık hayrına yaptıkları icatlarla bilim ve teknolojide de en üst noktalarda oldukları biliniyor.”

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Bu ilginç yazıyı gönderen “Muğla Gazeteciler Cemiyeti Meslekte Büyüklerim” grubuna teşekkür ediyorum.

Sahte alkol dehşeti!

Bu ülke koronavirüs belası ile mücadele ederken, bir yandan da “Sahte alkol dehşeti” ile uğraşıyor.

Her toplumda ahlâksızlar vardır. Fakat acı olan gerçek şu: Yaşadığımız acı olaylar bizim toplumumuzdaki ahlâksızlık oranının daha yüksek olduğunu gösteriyor!

Cuma günü gazetelerin üçüncü sayfalarında müthiş bir haber vardı:

“İstanbul'da sahte alkol dehşeti: 20 kişi öldü”

Bu tür haberlere sık sıkı rastlıyoruz.

Adana, Mersin-İçel, Osmaniye ve Niğde'de de son üç haftada toplam 22 kişinin öldüğü öğrenildi.

Ülkenin her yanında faaliyet gösteren insanlık düşmanı çeteler “Etil alkol” yerine çok ucuz elde edilen “Metil alkol” ile rakı ya da votka imal edip insanların canına kastediyor.

Sahte rakı imal edenlerle birlikte onların mallarını satarak ölümlere ortak olan dükkân, bakkal, market gibi iş yerleri de bu cinayetlerden aynı derecede sorumlu.

O kadar yazılıp çizildiği, uyarılar yapıldığı halde bilgisiz ve cahil kişiler, sahte alkolden yapılarak ucuza satılan içkileri almaya devam ediyor.

Sahte alkol, ‘Koronavirüs'ten daha çok insan öldürüyor!

TEBESSÜM

Ağalık rüyada bile belli olur!

Irgat koşa koşa ağasının yanına gelir. Heyecanla:

“Ağam” der “Akşam rüyamda seni gördüm.”

“Hayırdır len, nasıl gördün?” diye sorar ağa… Irgat anlatır:

“İkimiz aynı uçakta seyahat ediyorduk…”

“Eeee…”

“Sonra uçak arıza yaptı ve düştü.”

“Hayırdır inşallah… Ne oldu sonra?”

“Ben dışkı dolu foseptik çukuruna düştüm, sen da bal çukuruna düştün.”

Ağa gevrek gevrek güler:

“Olacak o kadar fark, değil mi yaa? Ağalığım rüyada bile belli olmuş.. Sonra?”

“Sonra ağam, birbirimizi yalaya yalaya temizledik!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsan yalnızlıklara ve nankörlüklere alışabilmelidir!