17 Nisan öncesi için ücret desteğinden yararlanılabilir mi?

Otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firmayız. 30.03.2020-12.04.2020 tarihleri arasında Covid-19'dan ötürü üretime ara verildi. Bu süre zarfında kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptık, fakat üretime 2 hafta ara verdiğimizden ve şartları sağlamama durumu söz konusu olduğundan başvurumuzu geri çektik. Şu an için ücretsiz izinden de 17 Nisan ve sonrasını kapsadığı için faydalanamama durumumuz olduğu söylenmekte. Bu doğru mu acaba? Faydalanabilmek için ne yapmalıyız? Nurettin Bakır

İşverene işçi çıkarma yasağı, bu süreçte işçileri ücretsiz izne çıkarabilme hakkı ve ücretsiz izne çıkarılan işçiler için nakdi ücret desteği ödemesine ilişkin düzenlemeler 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Buna göre, üretime ara verilen 30.03.2020 – 12.04.2020 tarihleri arası dönem için nakdi ücret desteğinden faydalanılması mümkün olmaz.

Eksik çalışılan ayda AGİ nasıl uygulanır?

Çalışanlarımızı Nisan ayında ücretsiz izine çıkardık. Nisan ayı için 16 gün çalışma şeklinde sigortalı göstereceğiz. 16 günlük vergileri 30 günlük AGİ tutarından fazla çıkmakta. AGİ tutarı da 16/30 çarpanı ile çarpılacak mı? Yoksa çıkan (16 günlük) verginin de altında kalıyor diye 30 günlük AGİ'yi tam mı ödeyeceğiz? Methi Somçağ

Aylık ücretin kısmi döneme ait olması halinde de ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden asgari geçim indirimi (AGİ) tutarı esas alınacak.

Buna göre, 16 günlük ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarını aşmamak üzere aylık AGİ tutarının 16 günlük ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi gerekiyor. Diğer bir deyişle, 16 günlük ücretin vergisi 30 günlük (aylık) AGİ tutarından fazla ise 30 günlük AGİ'yi tam ödeyeceksiniz.