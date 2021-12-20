ABD’de Ukraynalı direnişçilere askeri destek planı masada

Washington Post yazarı David Ignatius, Joe Biden yönetiminin Rusya’ya karşı Ukrayna’daki direnişçi gruplara askeri yardımı değerlendirdiğini yazdı. Habere göre ABD yönetimi içinde oluşturulan ekip, Afganistan’da Sovyetler Birliği’ne, Suriye’deyse Rusya’ya karşı direnişin nasıl örgütlendiğini inceliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı iddiası dünya gündemindeki yerini korurken, Rusya'ya karşı sert açıklamalarda bulunan ABD'nin işgal olasılığına karşı yaptığı planlara ilişkin önemli bir haber yayınlandı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post yazarı David Ignatius, Joe Biden yönetiminin Rusya'ya karşı Ukrayna'daki direnişçi gruplara askeri yardımı değerlendirdiğini yazdı.

Yazıda, Biden yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, önemli miktarda toprağı ele geçirmesi ve gerilla savaşı başlaması halinde, Ukrayna'daki direnişçi grupları desteklemenin yolları üzerine çalıştığı belirtildi.

HUKUK EKİBİ DE OLASILIKLARI İNCELİYOR

Konuya dair bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırılan yazıya göre, planlama Ukrayna ordusuna silah sevkiyatını ve Ukraynalı direnişçilere yönelik lojistik desteğini de içeriyor.

Habere göre ABD yönetimi içinde oluşturulan ekip, Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne, Suriye'deyse Rusya'ya karşı direniş örgütlerinin nasıl örgütlendiğini inceliyor. Ayrıca bir hukuk ekibi de, Ukraynalı direnişçilere yardımın uluslararası yasaları ihlal edip etmeyeceğini değerlendiriyor.

YAPTIRIMLAR DA MASADA

ABD yönetiminin Ukrayna'ya asker göndermeden Rusya'ya karşı ülkeye destek vermeyi planladığı kaydedilen yazıda, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermesi planının ve Rusya'ya yönelik yaptırımların da masada olduğuna dikkat çekildi.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, geçen hafta “Daha önce gündemimizde olmayan bir dizi şeyi değerlendirmeye hazırız ve sonuçları Rusya Federasyonu açısından ağır olacak, ancak şu anda detay vermeyeceğim” demişti.

Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasının doğru olmadığını savunan ve ABD'yi tansiyonu artırmakla suçlayan Rusya, geçen hafta NATO güçlerinin Ukrayna'dan ayrılmasını öngören bir dizi güvenlik garantisi talep etmişti.

Rusya'nın son dönemde sınıra binlerce asker göndermesi tansiyonu artırdı. Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten bu yana yüzde 50 büyüdüğü belirtilse de, yine de askeri açıdan Rusya'nın çok gerisinde.

Ukrayna'ya silah yardımı yapan ABD, aynı zamanda Ukrayna askerlerine danışmanlık desteği de veriyor.

İlginizi Çekebilir Endişe büyüyor: Rusya, Noel arifesinde Ukrayna'yı işgal edecek

İlginizi Çekebilir ABD'nin uyarılarına rağmen Rusya geri adım atmadı: Sınıra asker takviyesi

İlginizi Çekebilir ABD'den kritik Ukrayna açıklaması: 'Daha fazla asker göndeririz'