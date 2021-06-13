Amerika’da kimliklerdeki cinsiyet bilgisi için X seçeneği kararı

Cuma günü New York Eyalet Meclisi’ndeki milletvekilleri, kendilerini erkek veya kadın olarak tanımlamayan New Yorkluların ehliyetleri ve doğum belgeleri de dahil olmak üzere resmi devlet belgelerinde cinsiyetlerini “X” olarak işaretlemelerine izin veren yasa tasarısını onayladı.

New York Daily’nin haberine göre, Manhattan’ı temsil eden Meclis Üyesi Daniel O’Donnell, “Bu tasarıdaki hükümler hayatı daha güvenli hale getirecek” dedi.

Cinsiyet Tanıma Yasası olarak bilinen yasa tasarısı şimdi Vali Andrew Cuomo’nun masasına gidiyor. Daily News’in bildirdiğine göre, tasarı imzalanırsa, New York’ta devlet belgelerinde insanlar, cinsiyet bilgilerini değiştirebilecekler.

TIBBİ KANITA GEREK YOK

Tasarıya göre, cinsiyet bilgilerini değiştirmek isteyen New Yorkluların artık bu değişiklik için tıbbi kanıt sunmaları gerekmeyecek. Tasarı, yasal isim değişikliklerinin yerel bir gazetede listelenmesi zorunluluğunu da ortadan kaldıracak.

CNN’nin haberine göre de tasarı eğer imzalanırsa New York, ABD’de eyalet belgelerinde cinsiyetten bağımsız tanımlayıcıya izin veren 25. eyalet olacak.

Daha önce bir Beyaz Saray yetkilisi de Biden yönetiminin pasaportlar da dahil olmak üzere federal belgelerde değişiklik yapmayı düşündüğünü söylemişti. Mayıs ayında bir grup kongre üyesi, Başkan Joe Biden’a “X” seçeneğini eklemesi için baskı yapmıştı. Biden’a geçen ay gönderilen mektupta, “Bütün federal kimliklerde cinsiyetten bağımsız bir işaretin (“X”) bulunması gerektiğine inanıyoruz” denildi.