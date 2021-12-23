Bulgaristan’da aşı olana 43 dolar verecekler

Avrupa genelinde Covid-19 aşılanma oranlarının çok düşük olduğu Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, bugün yaptığı açıklamada Covid-19 aşısı olan yaşlılara para ödülü verileceğini duyurdu. Avrupa Birliği içerisindeki en düşük aşılama oranına sahip olan ülke olan Bulgaristan’da göreve bu ay gelen Petkov, “Covid-19 aşısı olan emeklilere tek sefere mahsus 75 lev (yaklaşık 43 dolar) verilecektir” dedi.

Petkov, üç doz aşı olan emeklilerin de bu haktan faydalanılacağını duyurdu. Petkov, “Hükümet olarak önceliğimiz insanların Covid-19’dan ölmelerini engellemek, hastanelere olan baskıyı azaltmak ve en büyük risk altında olan yaşlıları korumak” dedi.

Resmi verilere göre Bulgaristan nüfusunun yaklaşık yüzde 27’si iki doz aşı oldu. AB içerisinde Covid-19’a bağlı ölüm sayısının en yüksek olduğu Bulgaristan’da son 24 saatte 16.500 aşı yapılırken ülke genelinde toplam 3.6 milyon insan aşı oldu.

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