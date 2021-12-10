Finlandiya’da F-35 ihalesini Lockheed Martin kazandı

Finlandiya'nın askeri gücünü artırmak için açtığı ihale sonuçlandı. Hükümet, 64 savaş uçağı alınacağını ve ihaleyi ABD'li şirket Lockheed Martin'in kazandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde birçok ülke askeri gücünü artırmak için filosunu yenileyerek iş birliklerine imza atarken benzer bir hamle Finlandiya’dan geldi…

Finlandiya, filoyu yenilemek ve F/A-18 savaş jetlerinin yerine almak için açtığı ihalenin sonuçlandığını duyurdu. Hükümet bir basın toplantısı düzenleyerek ABD merkezli Lockheed Martin’in ihaleyi kazandığını açıkladı.

Plan kapsamında 64 adet F-35 savaş uçağı alınacağı belirtildi. Savunma Bakanı ANtti Kaikkonen, düzenlediği basın toplantısında satın alma için 8.3 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldığının altını çizdi.

Kaikkonen, “Askeri performanları karşılaştırıldığında F-35’ler bizim ihtiyaçlarımızı en iyi karşılayan oldu” dedi.

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