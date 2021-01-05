İngiltere nüfusunun yüzde 2’si coronaya yakalandı

İngiltere’de hızla yayılmaya devam eden ve mutasyona uğrayan corona virüsü (Covid-19) nedeniyle pandeminin başlamasından bu yana günlük vaka sayısında rekor artışlar yaşanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Covid-19 hakkında gerçekleştirdiği basın toplantısında, İngiltere nüfusunun yüzde 2’sinden fazlasının Covid-19 ile enfekte olduğunu ve hastanelerdeki hasta sayısının Nisan ayındaki ilk rekora göre yüzde 40 daha fazla olduğunu belirtti.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Başbakan Johnson, Covid-19'un yeni mutasyonu ile mücadeleye devam edildiğine dikkat çekerek, şu ana kadar İngiltere’de 1 milyon 100 binden fazla insana aşı yapıldığını ve Birleşik Krallık genelinde ise bu rakamın toplamda 1 milyon 300 bin olduğunu aktardı.

Johnson, öncelikle yaşlı ve savunmasız kişilerin aşılanması sağlanarak onlara “görünmez bir kalkan” oluşturmaya çalışıldığını ifade ederek, 2 ile 3 hafta içinde en savunmasız grupların yaklaşık 4’te 1’inin aşılanmasının sağlanacağını belirtti.

Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) 15 Şubat’a kadar öncelikli gruptaki herkese aşı yapacağını aktaran Johnson, bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olmak için aşılamaya destek sağlaması amacı ile 595 Sağlık Ocağından (GP) 180’inin bu hafta içinde aşılamalara başlayacağını ifade etti. Johnson, hafta sonuna kadar hastaneler de dahil olmak üzere bin farklı bölgede aşılama yapılacağına açıkladı.

SPOR SALONLARI AŞILAMA MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Johnson, önümüzdeki hafta stadyumlarda, spor salonlarında ve sergi merkezlerinde toplam 7 adet aşılama merkezinin açılacağını duyurdu.

İngiltere’de, son 24 saatte 60 bin 916 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 774 bin 479’a ulaştı. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 830 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı ise 76 bin 305’e yükseldi. İngiltere’de bugün salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. (İHA)

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