İngiltere: Omicron kaynaklık 12 hasta öldü

İngiltere Başbakan Vekili Dominic Raab, Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin başbakan vekili Dominic Raab, corona virüsünün en çok mutasyona uğramış varyantı Omicron ile ilgili açıklama yaptı…

Daha önce kafa karıştıran açıklamalarda bulunan Raab, 104 kişinin Omicron tespitiyle hastaneye kaldırıldığını ve 12 kişinin ise yaşamını yitirdiğini duyurdu. Raab açıklamayı Times Radio’ya yaptı.

GEÇEN HAFTA “250 HASTA” DEMİŞTİ AMA…

Geçen hafta, ülkede 250 Omicron hastasının hastanede tedavi olduğunu açıklayan Raab’ın açıklamaları daha sonra resmi kaynaklar tarafından düzeltilmişti.

Raab’ın açıklamalarında tutarsızlık olduğunu aktaran İngiliz medyası, o dönemde ülkede 10 Omicron varyantı hastasının hastanelerde tedavi altına alındığını aktarmıştı ve bir düzeltme yayınlamıştı.

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