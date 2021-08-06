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İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı

İran, Afganistan’daki çatışmaların artması nedeniyle ülkenin güneydoğusunda bulunan Sistan-Belucistan’daki sınır kapısını kapattı.

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İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı

İran devlet televizyonu, Afganistan’ın İran sınırında bulunan Nimroz eyaletinin Zerenc şehri ve çevresinde Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Sistan-Belucistan eyaletinde yer alan Milak sınır kapısının kapatıldığını duyurdu.

Sistan-Belucistan Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Mereşi yaptığı açıklamada, Zerenc şehrinin Taliban tarafından ele geçirildiğini belirtti Milak sınır kapısının artan çatışmalar nedeniyle kapatıldığını ifade eden Mereşi, sınır bölgelerinde Afgan mülteci yoğunluğunun oluştuğunu bildirdi.

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