İsviçre vatandaşlarına İngiltere’ye girişte pasaport şartı

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının bir etkisi de İsviçre'de hissedildi. AB'ye üye olmayan İsviçre vatandaşları, yine de serbest seyahat hakkından yararlanıyor, İngiltere'ye İsviçre kimlikleriyle gidiyordu. İsviçreliler yine vizesiz gidecek ama şimdi, “Artık bir tek kimlikle gidemeyeceğiz” üzüntüsünü yaşıyor.

Brexit’in ardından değişen kurallar gereği, 1 Ekim 2021'den itibaren İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein vatandaşları artık İngiltere'ye sadece kimlikle gidemeyecek. İngiltere bu ülke vatandaşlarına vize istemiyor ama artık pasaport şart. Kısacası, İngiltere'ye gitmek isteyen İsviçreliler biraz paraya kıyıp pasaport çıkaracak.