Özlem Türeci’den üçüncü doz corona virüsü aşısı uyarısı

CNBC’de Kelly Evans’ın “The Exchange” isimli TV programına çıkan Özlem Türeci, insanların corona virüsü aşısı olması ile ilgili bazı detayları paylaştı.

Şirketin tıbbi alandaki genel müdür yardımcısı olan Dr. Türeci, Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla’nın geçen haftalarda gündeme getirdiği “üçüncü doz corona virüsü aşısı” tartışmasını da alevlendirdi

Türeci, “Aşıdan sonra virüse karşı bağışıklık zaman içinde azalıyor. İnsanlarda aşı olduktan sonra ya da hastalandıktan sonra bağışıklık bir süre sonra düşüyor. Dolayısıyla aynı mevsimsel gripte olduğu gibi yıllık aşılar olmak gerekecek” dedi.

Geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozunun da olması gerektiğini dile getiren Türeci, üçüncü doz aşı olmanın gerekli hale gelebileceğini de vurguladı.

ABD’DEN ÇOK SERT YANIT GELMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci son dönemde ilaç ve biyoteknoloji şirketlerinin sık sık dile getirdiği üçüncü doz aşı tartışmasıyla ilgili çok net ve sert bir açıklama yapmıştı.

Fauci, “İnsanların aşı olup olmamaya karar vermesi bir kamu sağlığı kararıdır. Bu ilaç şirketlerinin vereceği bir karar değil. Onlar bize aşı sağladıkları için onlarla partneriz. Bu karar Gıda ve İlaç Ajansı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin alacağı bir karardır” dedi.

Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, Nisan ayı içerisinde yaptığı açıklamada, “İki doz aşı olanların bir yıl içerisinde güçlendirici bir üçüncü doz aşı olması gerekecek” demişti. Benzer bir şekilde Moderna'nın üst düzey yöneticilerinden Corinne M. Le Goff da geçen hafta yatırımcılarla yaptığı toplantıda destekleyici aşı dozunun gelecek yıl uygulanacağını dile getirmişti.

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