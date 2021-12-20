Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 1000 TL üzerini gördü

Altın fiyatları sabah saatlerinde dolar/TL'deki yeni zirvenin etkisiyle rekor kırdı. Gram altının fiyatı 1000 TL'yi aştı.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yeni rekorla başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini geçtiğimiz hafta 100 puan indirerek yüzde 14’e getirmesi sonrası TL’de ivmelenen düşüşle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gece faizle ilgili yaptığı konuşmanın ardından sabah saatlerinde Türk lirası tarihi düşük seviyeye indi.

Döviz kurlarındaki fiyatlama altın fiyatlarına da yansıdı.

Erdoğan dün akşam yaptığı konuşmasında, “Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demişti.

1000 TL’Yİ AŞTI

Bu gelişmelerin ardından Kapalıçarşı’da altın fiyatları sabah saatlerinde 1010 TL’yi gördü.

Sonrasında kısmen geri çekilerek 1000 TL altına geriledi. Gram altın 986 TL’den, çeyrek altın 1583 TL alış ve 1739 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 6513 TL alış ve 7030 TL seviyesinde işlem gördü.

SPOT PİYASA

Spot piyasada ise ise ons altın fiyatı 1800 doların üzerini gördü. Geçtiğimiz hafta Fed kararı öncesi 1760 dolar sevilerine gerileyen ons altın fiyatı Fed’in parasal sıkılaşma yönünde sinyal vermesi ile haftayı yükselişle kapadı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 1800 seviyelerinde seyretti.

Altın vadeli işlemleri ise 1803 dolar seviyelerinde işlem gördü.

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