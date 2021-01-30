Deprem vergisine zam geldi

Kamuoyunda ‘deprem vergisi’ olarak bilinen Özel İletişim Vergisi’ne zam geldi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel İletişim Vergisi’nde oran yüzde 7,5’ten yüzde 10’a çıkarıldı.

1999 yılında Gölcük Depremi’nin ardından “geçici” olarak getirilen Özel İletişim Vergisi, 2003 yılında AKP hükümeti döneminde kalıcı hale getirilmişti.

20 yılda bu kalemden toplamda 70 milyar TL’nin üzerinde gelir elde edilirken, son yıllarda kamuoyunda “deprem vergilerine ne oldu” sorusu sıkça soruluyor.

OCAK AYINDA ZAM YAĞMURU

Ocak ayının başında doğalgazdan, elektrik, vergi ve harçlara zam yapılmıştı. Araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi ile pasaport ve ehliyet dahil bazı harçlar yüzde 9.11 artırılmıştı. Yeni yılın ilk gününde elektriğe yüzde 6, doğalgaza ise yüzde 1 oranında zam gelmişti.

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