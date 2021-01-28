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Döviz mevduatlarında yeni rekor

Haftalık banka ve para istatistiklerine göre 15 Ocak-22 Ocak haftasında yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 763 milyon dolar artışla 236 milyar 106 milyon dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Vatandaşların yabancı para mevduatları ise 247 milyon dolar artış gösterdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:59, 28/01/2021
Haberler Ekonomi
Döviz mevduatlarında yeni rekor

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 22 Ocak ile biten haftada, 15 Ocak ile biten haftaya göre 763 milyon dolar artarak, 235 milyar 343 milyon dolardan 236 milyar 106 milyon dolara geriledi.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da artış görüldü. 22 Ocak ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 15 Ocak ile biten haftaya göre 247 milyon dolar artarak, 149 milyar 761 milyon dolardan 150 milyar 8 milyon dolara çıktı.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI ARTTI

22 Ocak ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da arttı. 15 Ocak ile biten haftada 263 milyar 207 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 22 Ocak ile biten haftada, 2 milyar 218 milyon dolar artarak 265 milyar 425 milyon dolar oldu.

NET REZERVLER DÜŞTÜ
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 22 Ocak bile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 300 milyon dolar gerileyerek 11.13 milyar dolara indi. TCMB'nin net uluslararası rezervleri bir önceki hafta sert düşüşle 11.42 milyar dolar olmuştu.