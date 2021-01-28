Döviz mevduatlarında yeni rekor

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 22 Ocak ile biten haftada, 15 Ocak ile biten haftaya göre 763 milyon dolar artarak, 235 milyar 343 milyon dolardan 236 milyar 106 milyon dolara geriledi.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da artış görüldü. 22 Ocak ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 15 Ocak ile biten haftaya göre 247 milyon dolar artarak, 149 milyar 761 milyon dolardan 150 milyar 8 milyon dolara çıktı.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI ARTTI

22 Ocak ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da arttı. 15 Ocak ile biten haftada 263 milyar 207 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 22 Ocak ile biten haftada, 2 milyar 218 milyon dolar artarak 265 milyar 425 milyon dolar oldu.