Hamsinin fiyatı tırmanışa geçerek rekor seviyeye ulaştı

Karadeniz'de bugünlerde hamsi avında belirgin bir azalma yaşanırken bu azalma sonucu fiyatı da önceki yıllara oranla neredeyse rekor seviyesine ulaştı. Trabzon’da tezgahlarda hamsinin kilosu 60 TL’ye kadar yükselirken, sezon başından beri bolca avlanan istavrit ise bu istikrarını sürdürerek kilosu 12.5 TL'den satılıyor.

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Hamsi fiyatının beklenenden pahalı olması nedeniyle vatandaşın sezon başından beri ucuz olan istavrite yöneldiğini belirten balıkçılar umutlarının 1 Ocak tarihinden itibaren Gürcistan'dan gelecek olan hamsiye bağladı. Fiyatları değerlendiren balıkçı esnafları şunları söyledi:

BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR

Erkan Keleş: İstavrit git gide irileşiyor. Daha da ucuz olacağını düşünüyorum. Ancak 10 TL'nin altına düşmez. Hamsi inşallah olacak çünkü vatandaş hala hamsi bekliyor. 10-15 gün sonra olacağını umut ediyoruz, hamsi avı beklentimiz sürüyor. Diğer balık çeşitleri bu sıralar pek az geliyor mezgit bu sıralar pek yok gibi.

GELSE DE 50 TL’DEN AŞAĞI SATAMAYIZ

Ayhan Keleş: Hamsi 1-2 ay bol çıkmıştı ancak şu az çok azaldı. Dolayısıyla gelen hamsilerde pahalı olunca alan da vatandaşa 50 TL'den aşağı satamayacak. Bu nedenle tezgâhlarımızda sadece istavrit var. Mezgit de yok. Karadeniz insanı hamsiye alışık olduğu için devamlı hamsiyi soruyor. İstavrit bol zaten tekneler şu sıralar genellikle istavrit avlıyor fiyatı da ucuz kilosunu 12.5 TL'den satıyoruz. İstavrit bu sezon başından beri bol idi şu sıralarda bol.

TEPKİ GÖSTERİYORLAR

Ahmet Çoğalmış: Şu sıralar hamsinin tuzlama dönemi ancak pahalı olduğu için pek yapılamıyor. Uzun yıllar bu sektördeyim son iki sezon hamsi pahalı ancak, bu sezon ilk kez fiyatı bu kadar yüksek oldu. Vatandaş fiyatı duyunca “60 TL'ye hamsi olur mu?” diye ister istemez tepki gösteriyor. Hamsinin memleketindeyiz dolayısıyla fiyatının bu kadar yüksek olması tepkiye neden oluyor.

MECBUR İSTAVRİT ALIYORLAR

Adem Kaygusuz: İstavrit şu anda sezonun en bol dönemini yaşıyor. Hamsi 10 TL'den 40 TL'ye kadar çıktı şu an 50 TL'yi gördü. Hamsi yok şu anda çok az miktarda avlanıyor. Şu anda istavrit bol ancak vatandaş her gün hamsiyi soruyor. Dolayısıyla vatandaş hamsiyi pahalı bulduğu için istavrite yöneliyor istavritin kilosunu 12,5 TL'den satıyoruz.

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