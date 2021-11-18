Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dövizde işlem limiti açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarında kimlik ibrazıyla ilgili düzenlemedeki değişikliğe dair açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitini 100 doların üstü ve karşılığı Türk lirası olarak belirleyen düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte yer alan ‘işlem limitlerini belirlemeye' ifadesinin sadece kimlik ibrazına yönelik olduğu, bu ifadenin 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade ettiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeye yönelik bazı yorumların yapıldığı görülmüştür.

Düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limiti 100 doların üstü ve karşılığı Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Söz konusu değişiklikte ‘işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir.

Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir.”

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