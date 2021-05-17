Türkiye genelinde beklenen bahar yağışlarının görülmemesi nedeniyle özellikle Orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan kuraklık, hububat hasadını tehdit ediyor. Yaşanan kuraklık nedeniyle kıraç alanlardaki buğday ve arpalar yanmaya başlarken, çiftçiler hasat yapılamayacak duruma gelen ekili arazilere hayvanlarını sokmaya başladı. Uzmanlar Mayıs ayı içerisinde de beklenen yağışların düşmemesi durumunda en az 2 milyon ton rekolte kaybı yaşanacağını ifade ediyor.

KONYA OVASI'NDA KURAKLIK ALARMI

2,5 milyon ton buğday üretimiyle Türkiye'nin en çok buğday üretilen bölgesi olan Konya Ovası da kuraklıkla karşı karşıya. Konya'daki kuraklığa ilişkin yazılı bir açıklama yapan Konya Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Güven, yeraltı suyu kullanımının yüzde 70'lerden yüzde 85'e yükseldiğini belirtti.

“ÇİFTÇİ ELEKTRİK FATURALARINI ÖDEYEMEZ DURUMA GELDİ”

Yeraltı suyunun çıkartılması için elektrik ve mazota ihtiyaç duyulduğunu belirten Şaban Güven şu ifadeleri kullandı:

“Tarım ve Orman Bakanlığı “Kuraklık çiftçileri vurdu” başlığı adında ülke genelinde 10 ili ve 45 ilçeyi kapsayan hamzalar belirledi. İlimizde bu iller arasında. İlimizde tarımda kullanılan suyun yüzde 70’e kadarı bugüne kadar yeraltından çekiliyordu. Bu kurak mevsimde bu oran yüzde 85’lere vardı. Yeraltı suyunu çıkarmak için iki türlü enerjiye ihtiyaç vardır. Elektrik ve mazot… Bunların bugünkü fiyatları belli. Çiftçi bu dönemde elektrik faturalarını ödeyemez hale geldi”

“DIŞ HAVZALARDAN SU GETİRİLMELİ”

Tarımda kullanılan elektrik enerjisinin sübvanse edilmesi çağrısında bulunan Şaban Güven, “Yağmur yağmadı. Beyşehir ve KOP’tan da su gelmiyor. Kıraç alanlar yanmak üzere, hatta bazı bölgelerde koyunların yayılmaya başladığı duyumları geliyor. Sulak alanlarda hububata şu anda 3’üncü su veriliyor. Böyle giderse herhalde 2 su daha verilir. Bu nedenle tarımda kullanılan elektrik enerjisinin hemen acil olarak sübvanse edilerek destekleme yapılması gerekmektedir. Aksi halde üretim durur, durma noktasına gelir. Bunlar yapılırken de acil olarak dış havzalardan su getirilmesi çalışmasına başlanılması gerekir” ifadelerini kullandı.

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