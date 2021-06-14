TIR şoförleri 66 yaş sınırına isyan ett

Kamyon ve TIR şoförleri, sağlık raporu ile 71 yaşına kadar hizmet yapabilmek için Ulaştırma Bakanlığı'nın düzenleme yapmasını istiyor. Bu konuda bakanlığa yapılan başvuruda, “Hususi yazan tüm araçlarda (kamyon, kamyonet, minibüs) sürmek için herhangi bir yaş sınırı aranmaması hatta belediye bünyelerinde kullanılan kamyon vb. araçlarda dahi 65 yaş üstü çalışanların olması esnafımızı mağdur etmektedir” denildi. Esnafın yaş konusunda yoğun şikayette bulunduğu ve sorunun çözümünü bekledikleri kaydedildi.

“Devlet hastanesinden alınan sağlık raporu ile çalışalım”

Ulaştırma Bakanlığı'na yapılan başvuruda, ortalama yaşam sürelerinin yükseldiği ve ekonomik şartların zorlaştığı belirtildi. Başvuruda, “Tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu alınması kaydıyla 65 yaşından sonra da çalışmalarını sağlamak için Bakanlığımızın görüşlerine sunarız” denildi.