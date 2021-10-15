AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi: Ayrıcalıklı imar artışı

Bahçelievler’de 13 bin metrekarelik arazinin imar planı değiştirilerek 5 kat yükseklik 10 kata çıkarıldı, inşaat alanı da arttırıldı. İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edilen plan değişikliğine konu olan arazinin, bir çok seçimde AKP’den aday adayı olan Razaman Arıtürk’ün şirketine ait olması dikkat çekti.

Özlem GÜVEMLİ

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AKP'li Bahçelievler Belediyesi, Kocasinan Mahallesi'nde yaklaşık 13 bin metrekarelik özel şahsa ait parselin imar planlarını değiştirerek İBB Meclisi'ne gönderdi.

Plan değişikliği ile parselin ticaret ve konut alanında kalan kısmındaki 5 kat şartı iptal edilerek 10 kata çıkarıldı.

Belediye hizmet alanı fonksiyonu da iptal edilerek emsal 2, yükseklik 5 kat olmak üzere özel sosyal kültürel tesis alanına alındı.

Bu kısma yurt, kütüphane, kreş yapılabilecek, 1 ve ikinci bodrum katlar emsale dahil olmayacak.

İlçe belediyesinin yaptığı değişiklik 14 Ekim tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme alındı.

AKP'DEN ADAY ADAYI OLDU

Plan değişikliği, AKP-MHP grubunun oyları, CHP ve İYİ Parti'nin muhalefeti ile kabul edildi.

Plan değişikliğine konu olan parselin Ramazan Arıtürk ve Osman Arıtürk'ün şirketine ait olması dikkat çekti.

Çünkü şirketin yarı yarıya ortağı olan avukat Ramazan Arıtürk, AKP'den birçok kez milletvekili ve belediye başkanlığı için aday adayı oldu.

2004 seçimlerinde de Bahçelievler Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmuştu.

Arıtürk, Akbil yolsuzluğu davasında da eski İBB Başkanı Ali Müfit Gürtuna’nın avukatıydı.

“KAMUSAL FAYDA ÖZEL MÜLKİYETE DEVREDİLDİ”

Dikkat çeken plan değişikliği ile ilgili İBB Planlama Müdürlüğü önemli uyarılarda bulundu.

Müdürlük incelemesinde belediye hizmet alanının özel sosyal kültürel tesis alanına dönüştürülmesiyle kamusal faydanın özel mülkiyete bir ayrıcalık olarak devredildiği belirtildi.

Özel sosyal kültürel tesis alanın birden fazla kullanım tahsis edilmek istenmesi ilgili yönetmeliğe aykırı bulundu.

Çevre yapılaşma koşullarının ve uygulamadaki imar planı kararlarının üzerinde kat yüksekliği önerildiği, kat adedinin arttırılması ile yapı ve nüfus yoğunluğunun artacağı vurgulandı.

Özel sosyal kültürel tesis alanında bodrum katların emsale dahil edilmemesinin toplam inşaat alanını arttıracağına dikkat çekildi.

Değişikliğin üst ölçekli 1/5 binlik plana aykırı olduğu, planlama esas ve teknikleri ile kamu yararı ve mevzuata uygun olmadığı değerlendirildi. Müdürlüğün uyarılarına rağmen plan değişikliği uygun bulundu.