AKP’li belediyede son 1 ayda işe alınanların AKP’lilerin yakınları olduğu ortaya çıktı

Konya'nın AKP yönetimindeki Kulu Belediyesi'nde son bir ayda işe yerleştirilenlerin AKP'lilerin yakınları olduğu ortaya çıktı.

Aralarında belediye başkanı, AKP'li belediye meclis üyeleri ve AKP İlçe Yöneticilerinin yakınlarının olduğu 13 kişilik listeyi paylaşan CHP Kulu İlçe Başkanı Vahdettin Yücel duruma tepki gösterdi.

“LİSTEYİ KALDIRMAMIZI İSTEDİLER”

İşe alınanların birçoğunun hiçbir iş yapmadan belediyeden maaş aldığını söyleyen Yücel şunları söyledi:

*Yaptığımız araştırmalar sonucu Kulu belediyesinde son bir ayda işe alınanların büyük çoğunluğunun AKP'lilerin yakınları olduğunu belirledik. İşe alınanların büyük çoğunluğu İmar Müdürlüğü ve belediyenin canlı pazar hayvanında işe başlatıldıklarını öğrendik.

*Şu an belediyede 4 kişinin çalışabileceği pozisyonlarda 15-20 kişi çalışıyor. Bu işe alınanların büyük çoğunluğunun herhangi bir iş yapmadan maaş aldığını da öğrendik.

*Belirlediğimiz isimleri partimizin ilçe başkanlığına ait sosyal medya hesabından da vatandaşlarımızı bilgilendirmek için paylaştık. Paylaşımın ardından bizi AKP'ye yakın birçok isim aradı ve listeyi kaldırmamızı istedi. Biz de kaldırmayacağımızı söyledik.

“BELEDİYEYE KENDİ YAKINLARINI DOLDURDULAR”

“İlçemizde liyakat sahibi gençlerimiz işsizken belediyeye tamamen kendi yakınlarını doldurdular” diyen CHP'li Vahdettin Yücel, “Bu kişileri hangi kritere göre işe aldıklarını da bize açıklamadılar. Gönül belediyeciliği diyenler yandaş ve akrabalarına çalışıyor. Bu kişilerin hangi kriterlere göre işe alındığını sorduk ama bununla da ilgili bize bir cevap verilmedi. Bu akraba kayırmacılığını halkımızın takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

İŞE ALINAN KİŞİLER

AKP'li belediyede işe alınanların listesi ise şöyle;

1- Serkan Ünver (AKP'li Belediye Başkanı Murat Ünver'in yeğeni)

2- Ömer Faruk Öznavruz (AKP'li Belediye Meclis Üyesi Osman Öznavruz'un oğlu)

3- Semre Görgülü AKP Belediye Meclis Üyesi Adil Görgülü'nün gelini)

4- Yusuf Taşyürek (AKP Belediye Meclis Üyesi Remzi Taşyürek oğlu)

5- Hazal Dağ (AKP Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Güngör'ün Yeğeni)

6 –Aynur Şeker (AKP Belediye Meclis Üyesi Ramazan Doğan'ın kızı)

7- İrem Nur Uzuner (AKP Belediye Meclis Üyesi Doğan Uzuner kızı)

8- İsa Erzincan (AKP Belediye Meclis Üyesi Adem Sarı'nın damadı)

9- Mehtap Kılınç (AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Kılınç'ın gelini)

10- Batuhan Ünlü (AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tütüncü'nün torunu)

11- Merve Gözaydın (AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gözaydın'ın kızı)

12- Ezgi Nur Talayhan (AKP eski İlçe Başkanı Mehmet Talayhan'ın kızı)

13 – Ahmet Gülbahar (Yazi İşleri Müdürü Ramazan Karakaya'nın yeğeni )

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