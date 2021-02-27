Belediye önlem talebini ‘zaruri’ görmedi, kaza göz göre göre geldi

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi’nde Aşkın Sokak ile Gül Sokak’ın kesiştiği noktada sıkça yaşanan kazalara karşı önlem alınmaması bölge sakinlerini isyan ettirdi.

Son olarak perşembe akşamı dört yol ağzında bir motosiklet, sokak üzerinde hızla gelen otomobile çarptı.

Olayda yolda yürüyen bir yaya kaza yapan araçla park halindeki otomobilin arasında kaldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, hastaneye kaldırıldı.

KASİS ‘ZARURİ’ GÖRÜLMEDİ

Kaza anına tanık olan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanı Kenan Başpınar, mahallede 7 senedir oturduğunu ve sıkça kazalarla karıştıklarını söyledi.

Başpınar, kazaları önlemek adına yola kasis yapılması için Ümraniye Belediyesi’ne defalarca başvuru yaptıklarını ancak her defasında belediyeden ret cevabı aldıklarını söyledi.

Ümraniye Belediyesi Ulaşım Hizmeti Müdürlüğü’nün gönderdiği yazıda, “Söz konusu hız kesiciler ancak zaruri durumlarda okul yaya geçitleri öncesinde, cami ve park gibi yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yollarda yapılmaktadır” denildi.

GÖZ GÖRE GÖRE GELEN KAZA

Kenan Başpınar, “Burada bir gün ölümlü bir kaza olacak diye Ümranyie Belediyesi'ne defalarca belirttim. Defalarca iletmeme rağmen kasis yapılmadı” diyerek kazanın göz göre geldiğini söyledi.

Mahalle sakinleri, iki sokağın da anayol özelliği taşıdığını, bu yüzden araçların hız yaparak sokakta bulunanları tehlikeye attığını söylüyor.

AYNI NOKTADA ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Kasis yapımını uygun bulmayan Ümraniye Belediyesi’nin sokakta beyaz çizgi çalışması yaptığı öğrenildi. Ancak bu uygulamanın da kazaların önüne geçmediği gözlendi. Aynı noktada birçok kazanın oluğu, daha önce de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılanların olduğu öğrenildi.