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Davutoğlu’ndan saldırı açıklaması: ‘Erdoğan’dan açıklama bekliyoruz’

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlenmesine ilişkin, “Ülkedeki olumlu olumsuz her gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Kendisinden açık ve net açıklama bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Güncellenme: 15:04, 15/01/2021
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Davutoğlu’nun açıklamasından satır başları:

* Türkiye’nin en tanınmış siyasetçilerinden birine, FETÖ konusunda en kapsamlı siyasetçiye saldırı olmuşsa biz buna siyasi terör deriz.

* Ülkedeki olumlu olumsuz her gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Kendisinden açık ve net açıklama bekliyoruz.

* Silahlı saldırıyla ilgili bugün açıklama bekliyoruz. Kamera kayıtları nerede? Hiçbir mazeret kabul etmiyoruz.

* Saldırıda piyon olarak kullananlara sesleniyoruz. Çıktığımız yoldan geri yoldan adım atacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

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Yayınlanma Tarihi:15:00,