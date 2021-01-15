Davutoğlu’ndan saldırı açıklaması: ‘Erdoğan’dan açıklama bekliyoruz’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Davutoğlu’nun açıklamasından satır başları:

* Türkiye’nin en tanınmış siyasetçilerinden birine, FETÖ konusunda en kapsamlı siyasetçiye saldırı olmuşsa biz buna siyasi terör deriz.

* Ülkedeki olumlu olumsuz her gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Kendisinden açık ve net açıklama bekliyoruz.

* Silahlı saldırıyla ilgili bugün açıklama bekliyoruz. Kamera kayıtları nerede? Hiçbir mazeret kabul etmiyoruz.

* Saldırıda piyon olarak kullananlara sesleniyoruz. Çıktığımız yoldan geri yoldan adım atacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar.