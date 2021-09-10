Erdoğan bu kez ‘Rabia’ demedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta partisinin sloganlaşmış yeminini yaptırırken, ‘Tek Vatan’ı unuttu. Erdoğan yeminden söz ederken 'Rabia' da demedi.

Ahmet KAYA

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Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, felaket bölgesinde yapılan çalışmaları anlattı. Daha sonra önümüzdeki seçimler için partililerden ciddi bir çalışma beklediğini belirten Erdoğan, “Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?” diye sordu, ‘Rabia’ demeden “Şimdi yemini yapalım. Dik duralım” dedi.

Ardından da sırasıyla “Tek Devlet! Tek Bayrak! Tek Millet!” diyerek, AKP’lilerin tekrarları eşliğinde parmaklarıyla ‘Rabia işareti’ne hazırlandı. Ancak “Tek Vatan!” diye seslenmesi beklenirken bir süre suskun kaldı, ‘Rabia işareti’ yapmadan ve “Evet… Geldik tek devlete” deyip, “Tek Devlet”i iki kez tekrar etmiş oldu ve “Tamam. Hiç ara vermeden yola devam” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

RABİA DA DEMEDİ

Erdoğan'ın defalarca tekrar ettiği ve sosyal medya hesaplarından da paylaşılan ‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet' şeklindeki yemin, seçim meydanlarında onlarca kez partililere ettirilmişti.

Erdoğan ve AKP’liler, Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 8 yıl önce askeri darbeyle devrilmesinden sonra bu yemini oluşturup kullanmaya başlamıştı. Yıllar sonra Mısır-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için diplomatik görüşmeler de geçtiğimiz aylarda yapılmaya başlanmış, son olarak hafta başında Mısır heyeti ile Ankara’da yeni bir görüşme gerçekleştirilmişti.