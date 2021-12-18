Fransa’da yaşayan iş adamını ‘Hamileyim’ diyerek dolandırdı

Fransa’da yaşayan ve İstanbul’da arsa almak isteyen Türk iş adamıyla birlikte olan kadın emlakçı 'Hamileyim’ deyip 3 milyon TL dolandırdı.

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Fransa'da yaşayan Türk iş adamı A.Y. 2017 yılında Türkiye'de yatırım yapmak istedi. İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir emlak firmasında çalışan Ö. T. sosyal medya üzerinden Türkiye'de yatırım yapmak isteyen A.Y. ile tanıştı.

İlerleyen süreçte iş insanı ile sevgili olan Ö.T. 2018 yılında Türkiye'ye gelen iş insanı A.Y. ile Marmara Ereğlisi'nde bulunan yazlıklarında vakit geçirdi. Marmara Ereğlisi'nde yapmış oldukları tatil esnasında yan taraflarında bulunan villaya hırsız girmesi nedeni ile korkan A.Y. evini satmak istedi ancak 800 bin TL'den fazla etmediğini öğrenince vazgeçti.

“ARKADAŞININ ÜSTÜNE YAPTIRDI”

Yaşananlardan sonra bir yakınının cenazesi için memleketine giden A.Y.‘yi arayan emlakçı Ö.T. Kıbrıslı bir müşterinin villayı almak istediğini ve 1 Milyon 350 bin TL teklif ettiğini söyledi. Cenaze işlemlerinden dolayı memleketinde olan iş adamı A.Y.‘den vekalet isteyen ve evi satacağını söyleyen emlakçı Ö.T. sonrasında evi emlak ofisinde çalıştığı tespit edilen M.S.‘nin üzerine yaptı.

“BANA TECAVÜZ ETTİ”

Satılan evin parasını isteyen A.Y.'yi oyalayan emlakçı Ö.T., şahsın ısrarla parasını istemesi üzerine kendisinin beraber olduklarını ve hamile olduğunu söyledi. Emlakçı Ö.T. kürtaj yaptırmak için Hadımköy Kiptaş'ta bulunan bir daireyi kendi üzerine yaptırıp, 150 bin TL nakit para aldı. Israrla evinin parasını isteyen iş insanından kurtulmak isteyen dolandırıcı ise daha sonrasında karakola giderek kişinin kendisine tecavüz ettiğini beyan ederek şikayetçi oldu.

CEZAEVİNE ATILDI

Dolandırıcı Ö.T.‘nin şikayeti üzerine Fransa'da yaşayan iş insanı yakalanarak cezaevine gönderildi. 3 gün cezaevinde kalan A.Y. avukatlarının vermiş olduğu dilekçe neticesinde cezaevinden çıktı.

A.Y. daha sonra emniyete gelerek yaşananları anlattı ve şantaj çetesinden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonu ile çete üyeleri evlerinden alınarak polis merkezine getirildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.



TUTUKLANDI

Adliye'de çıkarıldıkları mahkemece çete üyelerinden kadın Ö.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.K. ve M.S. ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. İHA

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