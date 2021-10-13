‘Hırsızlar geliyor, bugün evdeyim’ dedi, 11 ay hapis aldı

Eskişehir'de 2017 yılında Liberal Demokrat Parti (LDP) İl Başkanıyken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli açılış, ziyaret ve miting için Eskişehir'e geldiği gün sosyal medya hesabından, 'Hırsızlar geliyor, ben bugün evde oturacağım' şeklinde paylaşımda bulunan Önder Artan hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kemal ATLAN

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2017 yılında Eskişehir'de Liberal Demokrat Parti (LDP) İl Başkanlığı görevinde bulunan Önder Artan, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HAKARET ETMEDİM

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Artan, duruşmada üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Artan, “Bu yazım aynen ‘Hırsızlar geliyor, ben bugün evde oturacağım’ şeklindeydi. Herhangi bir isim falan da belirtmememe rağmen hakkımda soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanına herhangi bir hareket söz konusu değil. O dönemde zaten siyasi parti il başkanıydım. Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanına hakaretim söz konusu olmadığı halde soruşturmaya mahkûm kaldım. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

“AİHM’YE TAŞIYACAĞIM”

Yaklaşık 5 yıl süren dava sonrasında, Artan hakkında 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Verilen cezayı hak etmediğini ifade eden Artan, paylaşımında cumhurbaşkanını kastetmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Hırsızlar geliyor sözüyle benim anlatmak istediğim, mitingde para çalınmasıydı. Cumhurbaşkanı'nın buraya gelmesinden dolayı birisi şikâyet ediyor. O şekilde soruşturmaya alınıyorum. Ama benim Cumhurbaşkanına öyle bir hakaretim söz konusu olamaz.

Siyasi bir kimliğim var. Cumhurbaşkanına söylemememe rağmen bu ceza verildi. Bu soruşturmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu düzelir. Bu itiraz sürecinde beraat kararı çıkar. Ben de aklanırım. Kararı temyiz edeceğim. Oradan da bir sonuç çıkmazsa davayı AİHM’ye kadar taşıyacağım.”