İBB’den bir ilk

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hristiyan toplumunun temsilcileriyle Noel sofrasında buluşacak. İBB tarihinde ilk kez düzenlenecek etkinliğe, İstanbul’un Ermeni, Rum, Süryani, Keldani, Latin, Bulgar, Gürcü cemaatlerinin Ortodoks, Katolik ve Protestan ruhani liderleri katılacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Hristiyan toplumunun temsilcilerine Noel Bayramı'nın bereketini paylaşmak üzere vereceği yemek, 20 Aralık akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İBB İnanç Masası koordinesinde düzenlenen davette yemeğin ev sahipliğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

KİMLER KATILACAK?

İBB tarihinde bir ilk olacak etkinliğe İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı, Keldani Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Başepiskopos Mgr. Ramzi Garmou Vekili Mgr. François Yakan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi-Vatikan Temsilcisi Episkopos S. E. Monsenyör Massimiliano Palinuro, Ermeni Protestan Cemaati Ruhani Lideri Pastör Kirkor Ağabaloğlu, Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, İstanbul Protestan Kiliseleri Temsilcisi Pastör Carlos Madrigal, Cemaat Vakıfları Temsilcisi S. Can Ustabaşı katılacak

30 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA DAVETLİ

Noel yemeğine din görevlileri, vakıf ve dernek temsilcileri, okul, spor kulübü yöneticileri ile 39 ilçe belediye başkanı ve konsoloslar da davet edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl da Hristiyan cemaatlerin ruhani liderleri ile birlikte çevrimiçi bir bayramlaşma toplantısı düzenlemişti.

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