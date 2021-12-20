İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Tarihteki ilk paralar ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Lidya Dönemi tarihteki ilk paralardan, Osmanlı Dönemi gümüş sikkelere, Sümerlere ait çivi yazısı işlenmiş levhalardan Roma Dönemi'ne ait objelere 4 bin 8 eser ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polis ekipleri tarihi eser satışı yapmaya çalışan bazı şüphelileri tespit etti. Bunun üzerine başlatılan araştırmaların ardından Gaziosmanpaşa ve Fatih’te bazı adreslere operasyon düzenlendi. Baskında, 3 şüpheli gözaltına alındı.

635 SİKKE VE ÇOK SAYIDA OBJE

Aramalarda, Helenistik Dönemi, Roma-Bizans İmparatorluk, Osmanlı ve İslami medeniyetlere ait olduğu düşünülen bronz ve gümüş 635 adet sikke ele geçirildi. O paralar arasında, Lidya Dönemi’ne ait tarihte bilinen ilk paraların da bulunduğu belirtildi. Ayrıca aynı dönemlere ait, çok sayıda obje, içki sunağı, kolye ucu, kemer tokası, hayvan figürleri ve süs eşyaları ele geçirildi.

4 BİN YILLIK KİL TABLET

Bulunan tarihi eserler arasında, Sümerce, Akadca dillerin yazılı bulunduğu, 4 bin yıl önesine ait pişmiş toprak kil tabletler dikkat çekti.

Ayrıca aramalarda, Türk-İslam geleneği ve motifleriyle bezenmiş, şekil verilmiş mimari nitelikli mozaik parçalar, üzeri çeşitli süsleme motifleri ile kaplanmış işlemeli, Arapça ve Osmanlıca yazıların bulunduğu deri parçaları bulundu.

4 BİN 508 ESER MÜZEYE GÖNDERİLECEK

Ele geçirilen tarih eserler arasında paha biçilmez ürünlerin de yer aldığı öğrenildi.

Aramada bulunan 4 bin 508 adet sikke ve objenin ilgili müzelere teslim edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ise “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” kapmasında işlem yapılacağı belirtildi.

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