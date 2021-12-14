İstanbul’un göbeğinde korkunç olay: Şikayet etti ama…

Kadıköy'de bir restoranda Demet S., Tolga Ergen tarafından silahla başından vurularak yaralandı. Demet S.'nin Tolga Ergen hakkında daha önce şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Kadıköy’de minibüs yolundaki bir restorandan silah sesleri geldi. Tolga Ergen (44), Demet S.’yi (38) kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla başından vurdu.

Pazar akşamı saat 8 sıralarında yaşanan olayın ardından, Tolga Ergen tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya başladı. Ancak kısa sürede Bostancı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı.

Üst aramasında ‘Extacy’ diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildiği de öğrenildi.

1 AY ÖNCE ŞİKAYET ETTİ

Yaralanan Demet S.’nin hayati tehlikesinin olmadığı fakat tedavisinin devam ettiği bilgisi edinildi.

Ayrıca Demet S.’nin olaydan yaklaşık 1 ay önce Tolga Ergen’den “Tehdit” suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Tolga Ergen’in Demet S.’ye karşı işlediği iddia edilen 3 kez “Kasten yaralama” ile “Tehdit” ve “Hakaret” suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Tolga Ergen burada savcıya ifade verdi.

Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Tolga Ergen’in “Kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. (DHA)

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