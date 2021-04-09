İÜ Devlet Konservatuarı’nın taşınma kararına öğrencilerden tepki: Kabul etmiyoruz

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Kadıköy Rıhtımda bulunan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın öğrencilere sorulmadan taşınması kararına tepki göstererek Kadıköy Rıhtım’da basın açıklaması gerçekleştirdi.

“NEDEN BİZİ OKULUMUZDAN EDİYORSUNUZ?”

Burada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Restorasyon sonrasında gideceğimiz söylenen Göztepe'deki yerleşkenin kesinlikle bir sanat eğitiminin fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamayacak halde olduğu, inisiyatifteki arkadaşlarımız tarafından bizzat Göztepe'ye gidilerek görülmüştür.

* Alınmayan cevaplara karşılık olarak başlattığımız kamuoyu çalışmalarında bizimle olduğunu gördüğümüz sanatçılara ve öğrenci dayanışmalarına teşekkür ederken; kamuoyuna henüz bir açıklamada bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanına şu soruyu soruyoruz: Neden düzenlenen yarışmada seçildiği gibi hal binasının restorasyonun da korunacak olan konservatuarımızı 2016 yılında onaylamış başka bir projeye dönerek kapsam dışında alınıyor ve bizi okulumuzdan ediyorsunuz?

“TARİHİMİZE, KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

O anların görüntülerini paylaşan “İstanbul Üniversitesi Dayanışması” isimli sosyal medya hesabı, “İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı hakkında üniversite bileşenlerine sorulmadan alınan taşıma kararını kabul etmiyoruz. Tarihimize, kültürümüze ve üniversite bileşenlerinin iradesine sahip çıkıyoruz!” notunu düştü.