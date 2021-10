Kılıçdaroğlu: 6 milyon 300 bin gencin iradesiyle harami saltanatı son bulacak

İzmir'de katıldığı toplu açılış töreninde konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "6 milyon 300 bin genç ilk defa oy kullanacak. 6 milyon 300 bin gencin iradesiyle harami saltanatı son bulacak ve çağdaş demokratik Türkiye'yi yeniden inşa edeceksiniz. Size inanıyorum ve güveniyorum" dedi.

Sozcu.com.tr

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma Töreni ile Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

“GENÇLERİN İRADESİYLE HARAMİ SALTANATI SON BULACAK”

Açıklama yapmak için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’na gençler, “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu” sloganlarıyla karşıladı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu alandaki gençlere seslenerek, “Gençler hiç meraklanmayın Türkiye’nin kaderini sizler belirleyeceksiniz. Az kaldı, sandığa gideceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk defa oy kullanacak. Bu 6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak. 6 milyon 300 bin gencin iradesiyle harami saltanatı son bulacak ve çağdaş demokratik Türkiye’yi yeniden inşa edeceksiniz. Size inanıyorum ve güveniyorum” dedi.

“ÇÖZÜLMEYECEK SORUNUMUZ YOK”

Kılıçdaroğlu, şeffaf belediyeciliğe vurgu yaparak şunları söyledi:

“Belediye başkanlarımız elinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. İzmirlilerin hizmetindeler. Görselde (arkasındaki görseli göstererek) bir şeye dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Her bir yapının altında kaça mal olduğu yazılı. Dolayısıyla harcanan her kuruşun hesabını millete veriyorlar. Bizim temel hedefimiz de bu. Sizin paranızı kamu harcar ama aynı kamunun, aynı yönetimin millete hesap vermesi gerekir. Bu çerçevede arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Az kaldı, Türkiye’nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Her sorunu inançla ve kararlılıkla çözeceğiz.” Töreninin ardından Kılıçdaroğlu, Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademisi’nin açılışına da katılarak mobilyacı esnafı ile bir araya geldi.