Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a mülteci yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göçmenler için sarf ettiği "Türkiye onları güçlü olduğu için koruma altına alıyor. Bundan sonra finansı iyi yönetmek suretiyle böyle adımları atacağız" sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil; onlar ABD’ye hizmet etmiş askerler" diyerek Erdoğan'a, "Söylemin, bu gelen Afganlar için de geçerli mi?" diye sordu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’de 4 milyon ağırlıklı olarak Arap ve Kürt mülteci varsa onlar bizim korumamız altında.

Göçmenleri koruması altına alan Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Güçlü olduğu için koruma altına alıyor. Bundan sonra finansı iyi yönetmek suretiyle böyle adımları atacağız” açıklamasında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yanıtı sosyal medya hesabından verdi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“HALKIN HUZURUNU SATMAYI YATIRIM OLARAK GÖRÜYORSUN”

“Finansmanını iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye’ye alıyoruz, daha da almaya devam edeceğiz” demişsin Erdoğan. Halkın mahallelerini, huzurunu satmayı ‘yatırım’ olarak görüyorsun, bunu açıkça söylüyorsun. Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim.

“HALKI MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞIYOR”

Halkın mahallesi, halkın kararı. Neden kaçıyorsun? Tekrar ediyorum; sığınmacı meselesi, ülkemizin en dezavantajlı mahallelerini, en yoksul bölgelerini vurmuştur. Erdoğan Arap mülteci-Kürt mülteci diyerek güya siyasal strateji yapıyor ama tamamıyla halkı manipüle etmeye çalışıyor.

“GENÇLERİMİZİN HAYATI TARUMAR OLMUŞTUR”

Gerçek şu ki kendisi, ülkemizin en gelişmemiş bölgelerinin gençlerini tarumar etmiştir. Türk gençlerimizin de Kürt gençlerimizin de hayatı tarumar olmuştur. Erdoğan siyasal manipülasyonlar peşinde. Konuya bu akşam Habertürk’te katılacağım canlı yayında daha detaylı değineceğim.

“MÜLTECİ DEĞİL ABD’YE HİZMET ETMİŞ ASKERLER”

Aynı Erdoğan, basının Afganlarla ilgili sorusuna yanıt vermekten kaçıyor. Çünkü yakalandı. Türkiye’ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil; onlar ABD'ye hizmet etmiş askerler. Erdoğan, “iyi finansmanla yenilerini alacağız” söylemin, bu gelen Afganlar için de geçerli mi?”