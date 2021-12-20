Kilometre dolandırıcılığına 5 yıl hapis istemi

İstanbul’da alıcıyı uyarmadan kilometresi düşürülmüş aracı sattığı iddia edilen Deniz Aydın hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında Aydın’ın ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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İstanbul'da alıcıyı uyarmadan kilometresi düşürülmüş aracı sattığı iddia edilen Deniz Aydın hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında Aydın'ın ‘dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Ağustos 2020'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede müşteki Burcu S.'nin şikayet dilekçesine yer verilerek sanık Deniz Aydın'dan 2011 model bir aracı 136 bin TL karşılığında aldığı belirtildi. İddianamede sanık Aydın'ın aracı satarken Burcu S.'ye araçta hiçbir sorun bulunmadığını söylediği de aktarıldı. Müştekinin aracı satacağı sırada yaptığı araştırma sonucu, aracın daha önceden kilometresinin düşürülmüş olduğunu öğrendiği iddianamede belirtildi.

“SUÇLAMALARIN TAMAMINI REDDEDİYORUM”

Sanık Deniz Aydın başlatılan soruşturma kapsamında alınan ifadesinde bir alım satım sitesinde gördüğü ilan üzerine aracı satın aldığını ve ardından müşteki Burcu S.'ye sattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Müştekiler gerek iş yerine gelerek gerek de arayarak aracı iade etmek istediklerini, kilometre değişikliğinden dolayı midelerinin bulandığı ve huzursuz hissettiklerini söyledi. Ben de itiraz etmedim. Görüşmeyi yaptığımızda bana ‘biz bu aracı ev ile takas yapmak istedik ancak kilometre durumu sorun oldu' dediler.

Bu müşkül durumun müsebbibi olarak tutulmam söz konusu dahi değil. Şahısları bu iade işlemi ile de memnun edemedim. Araca yaptıklarını söyledikleri 5 bin TL'lik harcamayı geri istediler. Bunun üzerine aramızdaki anlaşma akti bozuldu. Süreç boyunca gösterdiğim iyi niyetin suiistimal edilmesine izin vermek istemedim. İsnat edilen suçlamaların tamamını reddediyorum.”

‘KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ SÖYLENDİ’

İddianamede sanığın dosyaya sunduğu sözleşmede aracın plaka, marka, model, motor ve şase numarası bilgilerinin bulunduğu, yapılan vade başlığı altında “Not: Aracımızda kaza, darbe, boya yok, araçta hasar kaydı yok, aracın önceki sahipleri yeni motor yaptırdıkları için aracın kilometresini düşürmüşler. Aracın 148.500 – orijinal kilometre değil- alıcıya annesiyle beraber yazılı ve sözlü olarak söylendi” ibarelerinin yazılı olduğu belirtildi.

“KESİNLİKLE BİLGİ VERMEDİ”

Müşteki Burcu S.'nin ise şikayete konu aracı Deniz Aydın isimli şahıstan satın aldığı esnada kilometresinin 145.000'de olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

“Kesinlikle kilometresinin daha önce düşürülmüş olduğu konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Araçta herhangi bir kaza ve hasar kaydı da bulunmadığını söyledi. Buna güvenerek aracı 136 bin TL karşılığında satın aldım. Araçta herhangi bir hasar kaydı yoktu ancak uzun süre bakımsız kalması nedeniyle bir kısım arızalar meydana geldi. Bunların bakımı için 7 bin TL masraf yaptım.

Yaklaşık 6 ay sonra aracı satmaya çalıştığımda satın almadan önce araçta kilometre değişikliği yapıldığını öğrendiğim. Bu durumu Deniz Aydın'a da söyledim. Kendisi bu durumu bilmediğini aracı daha önce satan şahıslar tarafından yapılmış olabileceğini söyledi. Satış esnasında kilometre düşüklüğü bilgisini vermedi. Sözleşme yaptığımızı hatırlıyorum ama bu sözleşmede sadece aracın ruhsat bilgileri vardı.

Kilometre ve aracın kaza durumu ile ilgili bilgi kesinlikle yoktu. Bu kısımların sonradan doldurulmuş olduğunu düşünüyorum. Araçtaki kilometre değişikliğini öğrendikten sonra Deniz Aydın'dan aracı geri alıp ödediği bedelin iadesini istedim. Ancak kendisi oyalamaktan başka bir şey yapmadı. Araç hala bende. Kilometresi düşürülmüş aracı bu özelliğini gizleyerek değerinin üzerinde satın almama neden olan Deniz Aydın hakkında şikayetçiyim.”

Muayene raporları incelendiğinde aracın önceki sahipleri tarafından yaptırılan muayene işlemlerinde 145 bin 271 kilometrede olduğu da iddianamede aktarıldı.

“KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLMÜŞ OLDUĞUNU BİLİYORDU”

Aracın eski sahibi Belma A. ise iddianamede yer verilen ifadesinde aracı 70 bin TL'ye satın aldığı sırada kilometresinin 140 bin olduğunu söyleyerek “Aracı aldıktan 5-6 ay sonra satacağım esnada kilometresinde oynama yapılmış olduğunu öğrendim. Bunun üzerine aracın satış ilanına kilometresinin 300 binde olduğunu, göstergede ise 140 bin kilometre yazılı olduğunu belirttim. Deniz Aydın isimli şahsa bu haliyle aracı sattım. Deniz Aydın aracı satın alırken kilometresinin düşürülmüş olduğunu biliyordu. Bunu sözleşmenin arkasına yazdım. Ancak bir suretini bulamadım” dedi.

İddianamede sanığın daha önce kilometre değişikliği yapılmış aracı bu özelliğini bilerek satın alıp kısa süre sonra araçtaki kilometre düşümü bilgisini gizleyerek müştekiye satıp haksız menfaat temin ettiği açıklandı.

Sanık Deniz Aydın'ın ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıklanarak ‘dolandırıcılık' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Aydın'ın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. İHA

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