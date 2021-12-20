Mahkeme yürütmeyi durdurdu… Şimdilik kurtuldular

Konya Bölge İdare Mahkemesi, 7 Anadolu yaban koyunu ile 3 yaban keçisinin önümüzdeki ay ihale ile avlanmasına ilişkin davada bakanlık savunmasını yetersiz bularak ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Konya ve Karaman illerini kapsayan her Anadolu yaban koyunu için 153 bin 900 ila 157 bin 700 ve yaban keçilerinin her biri için en az 9 bin 300 TL tahmini bedelle açılan av ihalesine karşı merkezi İstanbul'da bulunan Vegan Derneği Türkiye (TVD) tarafından 24 Kasım'da açılan ve 1 gün sonra ilk ara karar verilen davada ikinci ara karar çıktı.

Bakanlık savunmasında yürütmenin durdurulması kararına itiraz edilirken gönderilen ‘Hasat Raporu'nda bu avın gerekli olduğu savunulurken, bu dava ile ekonomik zarara uğrayabilecekleri gerekçesiyle orman köylüleri ile iki av şirketinin de müdahil olma isteklerine ilişkin başvurular da gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı av faaliyetlerinin “koruyucu veteriner hekimlik uygulaması” olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşünü savunmaya eklerken, hayvan hakları derneklerinin herhangi bir menfaati ve dava açma ehliyeti olmadığı öne sürülerek bu nedenle dava ve müdahilliklerin reddi istendi.

Konya 1'inci İdare Mahkemesi, 15 Aralık'ta verdiği Vegan Derneği Türkiye'ye ilettiği ikinci kararında dünya çapında yalnızca Türkiye'de görülen ve nesli tükenen Anadolu yaban koyunlarının (Ovis gmelini anatolica) ve yine nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerinin (Capra aegagrus) lehine karar aldı. Mahkeme, daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararının devamına hükmetti.

BİLİMSEL RAPOR VE VERİLER İSTENDİ

Mahkeme, ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verirken, bakanlıktan kota belirleme kriterleri, avın planlandığı sahaların taşıma kapasiteleri, hayvan yoğunluğu, popülasyon artışı ve dinamiği hakkında kapsamlı bilimsel rapor ve dayanaklara ilişkin veri ve bilgiler istedi.

Mahkeme ayrıca belirlenen av kotaları ile ihalelerde açıklanan kotalar arasındaki çelişkilerin ve uyuşmazlıkların detaylı bir biçimde açıklanmasına karar verdi.

DURUŞMAYA DAVET ÇAĞRISI

Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği'nin müdahillik başvurusunda bulunduğu dava için ilk kez 17 Ocak 2022'ye duruşma tarihi verildi.

Müdahil dernekler, TVD ile birlikte doğa ve hayvan hakları savunucularına sosyal medya üzerinden çağrı yaparak, Konya-Karaman illerinde planlanan av ihalelerine yönelik nihai kararın iptal yönünde çıkması için bir arada olma ve duruşma gününde Konya'da buluşma çağrısı yaptı.

Ocak ayındaki duruşmada 31 Mart 2022 tarihine kadar av acenteleri aracılığıyla avcılarca avlanması planlanan 7 Anadolu yaban koyunu ve 3 yaban keçisinin kaderine ilişkin karar verilecek. (DHA)

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