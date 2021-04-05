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MHP’den Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında flaş karar

MHP Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Güncellenme: 14:45, 05/04/2021
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MHP’den Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında flaş karar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan MHP Aydın eski milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu’nun disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* 126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir.

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Yayınlanma Tarihi:14:38,