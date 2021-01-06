MSB: TSK, anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ‘Gündemdeki Tartışmalara İlişkin Açıklama’ başlığıyla bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

*Millî Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere;

*Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir.

*Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle;

-Aklın ve bilimin ışığında,

-Anayasa çerçevesinde,

-Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda,

-Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında,

-Milletinin emrinde, görevinin başındadır.

* Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır.

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