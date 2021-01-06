Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MSB: TSK, anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gündemdeki tartışmalara yanıt verdiği açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 02:08, 06/01/2021
Haberler Gündem
MSB: TSK, anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ‘Gündemdeki Tartışmalara İlişkin Açıklama’ başlığıyla bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

*Millî Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere;

*Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir.

*Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle;

-Aklın ve bilimin ışığında,
-Anayasa çerçevesinde,
-Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda,
-Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında,
-Milletinin emrinde, görevinin başındadır.

* Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır.

İlginizi Çekebilirİlker Başbuğ'un avukatından 'darbe' açıklamasıİlker Başbuğ'un avukatından 'darbe' açıklaması İlginizi ÇekebilirAKP Sözcüsü Çelik'ten İlker Başbuğ ve Boğaziçi Üniversitesi açıklamasıAKP Sözcüsü Çelik'ten İlker Başbuğ ve Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
AKP ANAYASA Boğaziçi Üniversitesi darbe FETÖ Genelkurmay Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı Ömer Çelik PKK rektör şehit Terör TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
Yayınlanma Tarihi:02:00,