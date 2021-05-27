Peker ile Kıbrıs’a gittim cinayetle alakam yok!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazeteci-yazar Kutlu Adalı'yı öldürdüğü Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker tarafından öne sürülen emekli Yarbay Korkut Eken, SÖZCÜ'ye konuştu, “O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de da alakam yok” dedi. Uzun süredir Antalya'nın bir köyünde yaşadığını belirten Eken, İçişleri Bakanı'nın kendisi hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi. Korkut Eken, Atilla Peker'le KKTC'ye gittiğini doğruladı…

Gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmekle suçlandınız…

Şöyle bi olay oldu; Hasan Paşa (Dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a, ‘Kıbrıs'ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor' falan demiş ve bu konuda yardım istemiş. Ben de o dönemde Emniyet'te Özel Harekat Polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı doğru, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim.

Atilla Peker'i siz mi çağırdınız?

Evet, doğru ben çağırdım. Atilla Peker'le KKTC'ye gittim. PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme yaptım. PKK'nın yaralılarını Kıbrıs'a götürdüğünü tespit ettik. Rum kesiminde tedavi edildikten sonra Yunanistan'da bulunan Lavrian kampına teröristler sevk ediliyordu. Bunları ben raporladım ve Kolordu Komutanı Hasan Kundakçı paşama verdim.

Sivil Savunma Daire Başkanı Albay Galip Mendi'yi ziyaret edip araç aldınız mı?

O dönem Albay rütbesinde olan Galip Mendi Paşa benim çok sevdiğim kahraman askerlerden birisidir. Gitmişken kendilerini ziyaret ettim. Lefke'ye gideceğim zaman da otomobil verdiler. Şimdi duyuyorum ki Atilla Peker, gazeteci kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak C.Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Ben Sedat Peker'e ne yaptımsa aşırı bir düşmanlığı oluşmuş. Atilla Peker'in buna alet olmaması lazım. Nasıl yaptı bilmiyorum.

Gazeteci Kutlu Adalı'yı sizin öldürdüğünüz ya da öldürttüğünüz öne sürülüyor…

Gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı'yı tanımıyorum ki hakkında bir kelime konuşayım. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Siyasiler birbirlerine sahip çıkıyor. Eee bizi kim kollayacak. Sahip çıkan yok. Kutlu Adalı olayının faillerini bilenler, benim de bir ilgim olmadığını biliyorlardır. Bir kişi yok mu yani ‘Korkut Eken'in bir ilgisi yoktur' diyecek adam. ‘Allahtan korkun' diyen yok maalesef.

Kutlu Adalı suikastıyla niçin gündeme geldiniz?

Vallahi, billahi bilmem, tanımam. Olsa da söylerim. Ben doğruyu söylerim. Susurluk olayında yalan söyleyemediğim için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldım, 2,5 yıl hapis yattım.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sizinle ilgili sözleri…

Süleyman Soylu konuşuyor ama beni hiç tanımaz. ‘Korkut Eken'i ben sevmem, karanlık bir tiptir' diyor. Şimdi yolda bir polis araması olsa bana nasıl davranacaklar? Karanlık tipim. İçişleri Bakanı öyle söylemiş çünkü. Allah korkusu olması lazım. Polis Özel Harekat Timlerinin kuruluşuna bakmış mı? Kimler ne kadar emek vermiş, kimler ne kadar çalışmış biliyor mu? 1980'li yıllarda onun temelini attım. O zaman Süleyman Soylu kaç yaşındaydı? Benim 53 yaşında oğlum var. Yani günah.

Atilla Peker, suç duyurusunda, Kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayını yazdı…

Tövbe tövbe adını bilmiyorum ki. Atilla Peker de bilmez. Şimdi, kardeşi oradan söylüyor. Sedat Peker'le benim aramda bir şey yok ama bir kin bir garezle nereye gittiyse, mahkemeye gittiyse benim ismimi zikretti. İftiralarla aşağılamaya çalıştı. Niçin böyle yaptığının sebebini vallahi bilmiyorum. Kimseyle görüşmüyorum. Onunla da görüşmüyorum. 2004'te cezaevinden çıktıktan sonra kimseyle görüşmüyor, tek başıma yaşıyorum. Korkut Eken'in de çocukları, torunları var. Katil miyim ben? Devletin yetkilileri, istihbarat birimleri bilmiyorlar mı? Bu işlerle ilgili olmadığımı niçin söylemiyorlar?

Adınız peki niçin gündeme getiriliyor?

Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Albüm yaptırdım onu size göndereceğim. Ben öldükten sonra yayınlamak serbest. Çok emek verdim Saygı Bey dağlarda bayırlarda ömrüm geçti. Günah. Bu kadar taciz olur mu ya. Kim koruyacak Korkut Eken'i.

İddiaların araştırılması için siz de C. Savcılığı'na başvuracak mısınız?

Tabi ki başvuracağım, hakkımdaki iddianın araştırılmasını isteyeceğim. Bu Susurluk, faili meçhulleri biliyorsam kendi adıma şerefsizim. Ben özel harekat polislerini sadece eğittim. Ben, PKK ile mücadele ettim. Şehirlerde işim olmadı, olmaz da. Bir kez daha belirtiyorum Kutlu Adalı'yı tanımıyorum, bilmiyorum adını da duymamıştım. Gazeteci ile ne işim olur? PKK ile mücadelem var.

SUSURLUK'TAN 2.5 YIL HAPİS YATTI ÇIKINCA SAYGI ÖZTÜRK'E KONUŞTU

Emekli Yarbay Korkut Eken, 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta yaşanan kazadan sonra gündeme gelen “derin devlet” iddialarıyla ilgili en çok tartışılan isimlerden biri oldu. Susurluk Davası'nda yargılanıp hapse atıldı. Ankara Ayaş Cezaevi'nde 2.5 yıl hapis yattıktan sonra 2004'te serbest bırakıldı. Susurluk sürecini ve cezaevinde yaşadıklarını çıkışta, yazarımız Saygı Öztürk'e anlattı. Öztürk de, bu görüşmeyi ve Susurluk iddialarıyla ilgili ulaştığı bilgileri “Madalyalı Mahkum” adlı kitabında topladı. Bu kitap 11 baskı yaptı.

Orgeneral Mendi doğruladı: Eken'le görüştüm Peker yanındaydı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ismini verdiği emekli Orgeneral ve eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi, MİT görevlisi Korkut Eken'le görüştüklerini doğruladı.

Odatv'den Can Özçelik'e konuşan Mendi, “1994-1996 arasında Sivil Savunma Daire Başkanlığı'nda görevliydim. 1996'da Özel Kuvvetler Komutanlığına tayinim çıktı. Tayinimden hemen önce gazeteci Kutlu Adalı öldürüldü. Kıbrıs'taki bir grup Sivil Savunma Daire Başkanlığı'nı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın devamı gibi görüyordu. Bu olayın bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok” dedi. Korkut Eken'in Atilla Peker ile kendisine geldiğini kabul eden Mendi, “Korkut Eken Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmış bir büyüğümüz. Saygı duyduğum bir kişi. Kahraman bir subay. Beni de ziyaret etti. Yanında da Atilla Peker isimli kişi vardı. Onun Sedat Peker'in kardeşi olduğunu sonradan öğrendim” ifadelerini kullandı.