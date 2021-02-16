Sahte savcı 64 bin lira dolandırdı

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi H.G.’yi (51) telefonla arayarak kendisini “savcı” olarak tanıttı.

Operasyon yapıldığını iddia eden sahte savcı, yapılacak takip için para talep etti. Dolandırıcının tuzağına düşen H.G., oğlu B.G.’ye (20) 64 bin 100 lira para verip dolandırıcının verdiği hesaba yatırtırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.G. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)