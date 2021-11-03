Tahliye olan suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

Suç örgütü kurmak, yağma, yaralama gibi suçlardan 66 yıl ceza alan, yapılan yeniden yargılama talebiyle 32 yıllık cezadan beraat eden Kürşat Yılmaz, tahliye olduktan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

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Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinden itibaren “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti.

Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, geçtiğimiz hafta tahliye edildi.

BAHÇELİ’YE ZİYARET

Kürşat Yılmaz, serbest kalmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir” denildi.

BAHÇELİ “KAHRAMANLARIMIZ” DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada cezaevinde yatmakta olan Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz için ‘kahramanlarımız’ demiş ve afla ilgili bir öneride bulunmuştu.

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