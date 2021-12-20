Trafikte tartıştıkları savcıyı darp etmişlerdi… İstenen ceza belli oldu

Maltepe’de, 12 Aralık günü trafikte seyir halindeki Cumhuriyet savcısının aracına çarptıktan sonra, çıkan tartışma sonrası savcıyı darp ettikleri ve aracını tekmeleyip zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan şüphelilere 5 suçtan toplamda 25’er yıl 10’ar aya kadar kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı olan müşteki M.G., hakkında koruma kararı bulunan aracıyla Zümrütevler mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi'nde seyir halindeyken, S.A.'nın kullandığı ve şüphelilerin içinde oldukları aracın hızlı bir şekilde gelip aracın aynasına çarptığı aktarıldı.

SAVCIYA SALDIRIP ARACA ZARAR VERDİKLERİ BELİRTİLDİ

Müştekinin ileride sağda aracıyla durması üzerine şüphelilerin araç içerisinde bekleyen müştekinin yanına geldikleri, müşteki aracın şoför camını açınca şüpheli S.A.'nın “Bana yol vercektin” dediği belirtildi.

Müştekinin, “Hızlı gelen sensin, aracıma çarpan sensin” demesi üzerine şüphelilerin Cumhuriyet savcısı olan müştekiye saldırıp, darp etmeye ve aracı tekmeleyip zarar vermeye başladıkları kaydedildi.

‘KİM OLURSAN OL ÖLDÜRÜRÜZ SENİ' DİYEREK SALDIRMIŞLAR

Müştekinin “Vurmayın, ben Cumhuriyet savcısıyım, sakin olun” demesine rağmen şüphelilerin “Kim olursan ol, öldürürüz seni” diyerek tehdit ettiklerinin belirtildiği iddianamede, şüphelilerin müştekiye sinkaflı küfür ederek, saldırıya devam ettikleri anlatıldı.

İddianamede şüphelilerin, aracından çıkmak isteyen savcının aracından çıkmasına izin vermeyip alıkoyarak, darp etmeye devam ettikleri ifade edildi.

Müştekinin silahı olduğunu söylemesi üzerine şüphelilerden birinin elini beline doğru götürüp, aracın başından uzaklaşmaları üzerine müştekinin aracından inebildiği aktarıldı. İddianamede, bu sırada şüphelilerden Ç.A.'nın müştekiye çevredeki vatandaşlardan birisiymiş gibi yaklaşıp, aracına binip müştekiyi ısrarları neticesinde emniyete götürdüğü belirtildi.

KEMİK KIRIĞI MEYDANA GELDİ

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Cumhuriyet savcısının yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığının belirtildiği iddianamede, kemik kırığı meydana geldiği aktarıldı.

25 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklanan şüphelilerin “tehdit”, “mala zarar verme”, “alenen hakaret”, “vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama”, “birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ayrı ayrı 6 yıl 7 ay 15 günden 25 yıl 10 aya kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da 'büyü yaptı' iddiasına dayak