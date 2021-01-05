Yılmaz Özdil: AKP 2021’i SÖZCÜ yılı ilan etti

Tele 1’de Tuba Emlak’in konuğu olan Yılmaz Özdil, “SÖZCÜ gazetesi neden yine hedefte?” sorusunu yanıtladı.

“SÖZCÜ OKUSALAR BU TÜR ŞEYLERDEN HABERLERİ OLUR”

Özdil, şunları söyledi:

* Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ‘Ben SÖZCÜ gazetesi okumuyorum’ dedi. Aslında bakarsanız ben SÖZCÜ gazetesini okumadığından huylanıyordum.

* Okuduğunu düşünüyordum ama damadı Maliye Bakanı istifa ettiğinde dedim ki ‘Herhalde Cumhurbaşkanı bizim gazeteyi okumuyor’. Damadının istifa ettiğini bizim gazete yazdı, yandaş medya yazmadı. 24 saat bu ülke Hazine Bakanı’nın istifa ettiğini öğrenemedi. Cumhurbaşkanı bile 24 saat sonra açıklama yaptı Saray’da.

* Ben o gün demiştim ‘Bunlar herhalde SÖZCÜ okumuyor’. Çünkü SÖZCÜ okusalar bu tür şeylerden haberleri olur. Görünen o ki 2021’i anladığım kadarıyla SÖZCÜ yılı ilan etmişler. Sabah daha yılın ilk günü çıkıp böyle bir laf söylemek için böyle bir şey yani… Her yılı ilan ediyorlar ya Mevlana yılı, Japonya yılı falan 2021’i de herhalde SÖZCÜ yılı ilan etmişler.

* Bugün köşemde bunu anlatmaya çalıştım. SÖZCÜ gazetesi patronundan genel yayın yönetmenine, yazarlarından muhabirlerine, idare yöneticilerinden internet yöneticilerine kadar çok ağır bedeller ödeyen ve senelerdir yargılanan ve hapis cezaları alan kadro.

“SÖZCÜ AYASOFYA’NIN AÇILMASINA KARŞI DEĞİL”

* Bunun elbette SÖZCÜ okuyorum okumuyorum meselesinin Ayasofya haberiyle bir alakası yok. Çünkü bir kere zaten SÖZCÜ gazetesi Ayasofya’nın açılmasına karşı değil. SÖZCÜ gazetesinin Ayasofya’nın açılışına aykırı bir haberi yok. Gördüğüm kadarıyla CHP’den ve İYİ Parti’den de Saadet Partisi’nden de buna bir itiraz olmamıştı.

* Bildiğim kadarıyla Ayasofya’nın açılmasına karşı çıkan bir kişi vardı. O da zaten Cumhurbaşkanımız. Demişti ki ‘Ben Ayasofya’yı ibadete açacak kadar istikametimi kaybetmedim’. Türkiye’de Ayasofya’nın açılmasına karşı bir kişi vardı. Şimdi o bir kişi Ayasofya haberi yüzünden ‘SÖZCÜ okumayın’ çağrısı yapıyor.

* Bunların hepsinin çelişkisinin temel sebebi SÖZCÜ gazetesi, gerçekten özgür ve özgürlüğe inanan, demokrat ve demokrasiye inanan, Cumhuriyetçi ve Cumhuriyet’e gönülden bağlı bir patron tarafından çıkarılıyor.

“SÖZCÜ’NÜN HEDEF OLMASININ SEBEBİ NAMUSLU GAZETECİLİK YAPMAKTAKİ ISRARIDIR”

* Ben bugün Türkiye’de gerçekten çok şanslı bir avuç gazeteciden biriyim. Çünkü SÖZCÜ gazetesinde çalışıyorum. En son Olay TV meselesinde de gördüğümüz gibi, Türkiye’nin en iyi televizyoncularını, en iyi gazetecilerini bile bir araya getirseniz biat etmeyen, özgürlüğe, demokrasiye, Cumhuriyet’e inanan bir patrona sahip değilseniz sizin yayın yapabilmeniz imkansız.

* Dolayısıyla SÖZCÜ gazetesinin hedef olmasının temel sebebi aslında namuslu, dürüst gazetecilik yapmaktaki ısrarıdır. Normalde ofis boy olamayacak tipler, bize gazetecilik öğretmeye kalkıyorlar. Halbuki SÖZCÜ gazetesi bugün yazarları, yayın yönetmeni ve yazı işleri kadrosuyla Türkiye’deki meslek tecrübesi en yüksek gazetedir.

* Bugün bizim başyazarımız Rahmi Turan’dan değerli abim Uğur Dündar’a, Necati Doğru’dan Emin Çölaşan’a, hatta çok yakın zamanda kaybettiğimiz Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük köşe yazarı Bekir Coşkun’a, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’a, gazetenin yazı işlerinin omurgasını oluşturan gazeteci arkadaşlarımıza baktığınızda bu insanların meslek toplamı 3 bin – 4 bin yılın üstündedir.

“MESLEKTE EN KIDEMLİ GAZETE ŞU ANDA SÖZCÜ”

* Bugün iddia ediyorum, bir zamanlar Hürriyet gazetesi böyleydi ama artık değil. Türkiye’nin şu anda meslek tecrübesine en yüksek yıl itibariyle sahip, meslekte en kıdemli gazete şu anda SÖZCÜ gazetesidir.

* Bugün SÖZCÜ gazetesinin sahibi, babadan gazeteci olan, kendisi de gazeteci olan tek medya patronudur. SÖZCÜ gazetesi, gazetecilik yapmaktan vazgeçseydi, ‘Tank fabrikamızı Katar’a vermekle çok iyi yaptık’ deseydi, bugün bazı gazetelerin yaptığı gibi asgari ücretin, memur maaşlarının, emekli maaşları çok yüksek, harika şeyler deseydi, ’emekliler bu aldığı parayla Maldivler’e tatile gidebilir, çok şükür’ deseydi başına bunlar gelmezdi.

“SÖZCÜ KADAR SİSTEMATİK SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETE TARİHTE GÖRÜLMEDİ”

* Ama SÖZCÜ gazetesi Saray’ın çıkarları için değil halkın çıkarları için gazetecilik yaptığı için başına bunlar geliyor. SÖZCÜ gazetesine belli ki bu 3.5 yıldır yürütülen ağır kampanyayla netice alamayanlar, bu yola başvurdu.

* SÖZCÜ gazetesi bugün bile şu anda bazı üniversitelerin iletişim fakültelerinde tez konusu yapılıyor ama AKP iktidarından sonra neredeyse kitabının yazılacağından eminim. Çünkü SÖZCÜ gazetesi, bugüne kadar pek çok gazetemiz başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere iktidarın hışımına uğramıştır ama iddia ediyorum ki SÖZCÜ gazetesi kadar sistematik saldırıya uğramış gazete tarihte görülmedi.

* Çünkü bu gazete, toplam suç duyurularını ve açılan davaları alt alta koyduğunuzda yayın hayatına başladığından beri ortalama her gün adliyeye götürülüp savcının ya da hakimin karşısına çıkartılan bir gazete.

“BU ARKADAŞLARLA ÇALIŞTIĞIM İÇİN ONUR DUYUYORUM”

* Haksız vergi cezaları kesilen, Basın İlan Kurumu’nun cezaları kesilen, televizyonuna izin verilmeyen, henüz izin vermedikleri televizyonuna bile ceza kesilen bir medya kurumu. Bu arkadaşlarla çalıştığım için onur duyuyorum. Bu gazetecilikte ısrar etmek, aslında bizi hedef haline getiren en çok AKP’nin işine yarayan bir gazetedir.

* Çünkü SÖZCÜ gazetesi gibi gazeteler eğer bir ülkede yayınlanıyorsa o ülkede demokrasinin varlığından söz edilebilir. Dolayısıyla biz hem SÖZCÜ gazetesinin bu nedenle saldırıya uğradığını biliyoruz, hem de bizi yalnız bırakmayan TELE 1, Halk TV, Cumhuriyet, Yeni Çağ gibi bağımsız gazetecilere de teşekkür ediyoruz.

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