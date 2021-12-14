CHP’den Adana Devlet Hastanesi’nin yıkılmak istenmesine tepki

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana'nın Kozan ilçesinde yeni hastanenin yapılmasıyla birlikte eski Devlet Hastanesi'nin yıkılmak istenmesi tepki gösterdi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hastanenin neden yıkılmak istendiğini sordu.

Mehmet SERBES

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Adana'nın Kozan ilçesinde yeni hastanenin yapılmasıyla birlikte eski Devlet Hastanesi’nin yıkılmak istenmesine CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut tepki gösterdi.

Bulut, Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları söyledi:

“İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNAYI SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DEVRETTİ”

“Adana Kozan'daki Devlet Hastanesi eski binası hayırsever vatandaş Zeki Pehlivan tarafından, 1998 yılında deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yaptırılmıştır. Kozan'a yeni hastanenin yapılmasıyla birlikte 7 katlı bina Sağlık Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ilkokul yapılması için verilmiştir. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu yönde yapılan protokolden vazgeçerek binayı yeniden Sağlık Bakanlığı’na devretmiştir.

Günümüz parası ile en az 15 milyon TL'ye mal olduğu belirtilen, Tufanbeyli’den İmamoğlu’na kadar bütün vatandaşlara hizmet veren Kozan Devlet Hastanesi'nin eski binası için yıkım kararı alınmıştır. Hayırsever Zeki Pehlivan binanın yıkılmaması için verdiği çabalar yeterli olmamıştır. Kozanlılar da binanın yıkılmayarak, bir kuruma devredilmesini tadilat yapıldıktan sonra değerlendirilmesi gerektiği kanısındadır.”

BİNANIN YIKIM İŞİ HANGİ ŞİRKETE VERİLMİŞTİR?

“Bu çerçevede;

Kozan Devlet Hastanesi'nin eski binasının yıkılmak istenmesinin gerekçesi nedir?

Eski hastane binasının yıkımına kim ya da kimler tarafından, neye göre karar verilmiştir?

Binanın sağlam olmadığına dair herhangi bir rapor var mıdır?

Bina, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul yapılması için neden uygun görülmemiştir?

Eski hastane binasının arsası hangi amaçla kullanılacaktır?

Binanın yıkım işi hangi şirkete verilmiştir?”

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