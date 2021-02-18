‘4 bin 574 sağlık personeli istifa etti’

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, 10 Haziran 2020'de Sağlık Bakanlığı'na verdiği yazılı soru önergesine cevap verildi. Bakanlık, Covid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart ile 8 Eylül tarihleri arasında 858 uzman tabip, 144 asistan, bin 410 tabip, 124 diş tabibi, 66 eczacı, bin 121 hemşire, bin 230 ebe, 514 sağlık memuru ve 104 diğer sağlık hizmetleri sınıfından olmak üzere toplam 4 bin 574 sağlık personeli istifa ettiğini bildirdi.

“HÜKÜMET GÖRMEZDEN GELDİ”

Konu hakkında bir açıklamada bulunan Göker şunları söyledi; “Söz konusu sürecin başından sonuna kadar sağlık çalışanlarının çabası ve fedakâr mücadelesi elbette göz ardı edilemez. Yakınlarını görmeden, kendi canlarını hiçe sayarak bizim sevdiklerimizin canları için mücadele ettiler. Bu mücadele esnasında bir takım haklı talepleri de dile getirdiler. Ancak hükümet bu konuda kendilerini görmezden, duymazdan geldi”

“MOBBİNGTEN DOLAYI BİR HEKİM ARKADAŞIMIZ KENDİ CANINA KIYDI”

Sağlık çalışanlarının taleplerini de dile getiren Göker, “Bu talepler neydi? Sağlıkta Şiddet Yasası'nın bir an önce çıkarılması ve etkin kullanılması, 3600 ek göstergenin verilmesi, Tek kalemde zamlı maaş ve yıpranma payının verilmesiydi. Bunlar son derece haklı taleplerdi. Çalışma şartları içerisinde daha dün mobbingten dolayı bir hekim arkadaşımız kendi canına kıydı. Toplam 4 bin 574 sağlık personeli kurumlarından istifa ettiler. Burada Sağlık Bakanı ve yetkilileri göreve davet ediyoruz. Zor şartlarda mücadele eden sağlıkçılarımızdan tek birini dahi kaybetme lüksümüz yok. Sağlık çalışanlarının zor şartlarını düzeltip kendilerine moral olacak talepleri yerine getirmeniz gerekiyor ”diyerek sözlerine son verdi.