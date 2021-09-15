ABD Ordusunda aşı olmayanlar görevden alınabilecek

ABD Ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada, aşı olmayı reddeden subayların görevden uzaklaştırılabileceği aktarıldı. Pentagon, daha önce ordu mensuplarına aşı olma zorunluluğu getirmişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD ordusundan bugün yapılan açıklamada, corona virüs aşısı olmayı reddeden Amerikan ordusu subaylarının görevlerinden uzaklaştırılabileceğini hatta terhis edilebilecekleri ifade edildi.

GEÇERLİ SEBEP SUNANLAR MUAF TUTULACAK

Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Pfizer/BioNTech'in Corona virüsü aşısına tam onay vermesinin ardından, görev başındaki tüm ordu mensuplarına aşı olmasını zorunluluğu getirmişti.

Reuters’ın haberine göre, ordu, subayların geçerli tıbbi ve dini gerekçelerle bu zorunluluktan muaf tutulabileceklerini belirtti. Yapılan açıklamada, “Aşı olmayı reddeden ve muafiyet talebinde bulunmayan komutan, başçavuş ve Komuta Seçim Listesi pozisyonlarındaki subaylar görevden alınabilir” ifadeleri yer aldı.

ENDİŞE VERİCİ BOYUTTAOrdudan tarafından yapılan açıklamada, aşı olmayı reddeden askerlere ilk olarak üstlerinin danışmanlık vereceğini, eğer ısrarlarını sürdürürlerse, idari ya da disiplin cezası alabilecekleri, buna yetkilerinin hafifletilmesi veya görevden alınmalarının dahil olduğu belirtildi.

Ordu Başhekimi Raymond Scott Dingle, corona virüsünün Delta varyantının ‘endişe verici boyutta’ olduğunu ifade ederken, aşının en büyük koruyucu olduğunu vurguladı. ABD Savunma Bakanlığı geçen hafta 353 binden fazla personelinde Corona virüsü görüldüğünü ve 450'den fazla ölüm vakasının kayda geçtiğini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir İngiliz Ordusu'nda uyuşturucu skandalı