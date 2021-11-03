Almanya’da yoğun bakımdaki corona hastalarının yüzde 90’ını aşısızlar oluşturuyor

Alman Hastaneler Birliği (DKG) Başkanı Dr. Gerald Gass, ülkedeki yoğun bakım servislerinde bulunan hastaların yüzde 90'ının aşılanmamış kişilerden oluştuğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Almanya'daki hastanelerde corona virüsü aşısı olmamış kişiler nedeniyle yoğunluk tekrar arttı.

Hükümetin yeniden başlattığı aşılama kampanyasını desteklediklerini belirten Alman Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Gerald Gass, “Şu ana kadar aşılamada kaydedilen ilerleme hastaneleri gözle görülür şekilde rahatlattı. Bugünkü durum 1 yıl öncesinden çok farklı. Bununla birlikte yoğun bakım üniteleri şu anda yeniden doluyor. Aşı olup yoğun bakım servislerinde bulunan kişilerin yaşlı ve bağışıklık sitemlerinin zayıflamış kişiler olduğunu görmekteyiz” dedi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da son 24 saatte tespit edilen corona virüsü vaka sayısını 20 bin 398, hayatını kaybedenlerin sayısını 194 ve yoğun bakım servislerinde bulunan hasta sayısını 2 bin 58 kişi olarak açıkladı.