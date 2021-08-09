Ankara da ‘mavi’ oldu

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada, "İlimizde en az 1 doz aşı olanların oranı yüzde 75,2’ye ulaştı. Aşısını yaptırarak Başkent’i maviye kavuşturan tüm Ankaralılara ve fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

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Ankara, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi. Kentteki gelişmeyi il sağlık müdürlüğü duyurdu.

Yapılan açıklamada, “İlimizde en az 1 doz aşı olanların oranı yüzde 75,2'ye ulaştı. Aşısını yaptırarak Başkent'i maviye kavuşturan tüm Ankaralılara ve fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkürler” ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ankara Covid-19'a karşı %75'i aşan aşılanma oranıyla artık Düşük Riskli İller arasında. Haritamızdaki yeni rengi Mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı” dedi.

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