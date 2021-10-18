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Aydın’da TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmaları başladı

Aydın Devlet Hastanesinde Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları başladı.

Latif SANSÜR
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Aydın’da TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmaları başladı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Pilot İl seçilen Aydın'da Faz-3 çalışmasına katılacak kişilerde aranan özellikler de duyuruldu.

Açıklamada, “18-60 yaş arası kadın veya erkek, Sinovac ile 2. Doz aşı yaptırmış ve üzerinden en az 90, en fazla 270 gün geçmiş, Covid-19 geçirmemiş kişiler 3. Doz olarak TURKOVAC veya Sinovac rapel dozu olmak için hastanemize başvurabilirler” denilerek, başvuranların bu kriterlerin tamamını taşıması gerektiğinin altı çizildi.

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